"Gigantyczny wyż, który jak klosz pilnuje dobrej pogody". Tomasz Wasilewski o wiosennej aurze

Od kilku dni w Polsce, a także w środkowej i zachodniej Europie jest piękna i wiosenna aura. We "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski tłumaczył, czemu ją zawdzięczamy.

Prognoza pogody na dziś: czeka nas słoneczny dzień - 19-04-2018 Czwartek będzie kolejnym pogodnym i dość ciepłym dniem. Na przeważającym obszarze Polski temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Pogoda wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie. czytaj dalej

Źródło pogodnej aury

- Gdybyśmy wybrali się teraz z Lizbony i pokonali prawie całą Europę i znaleźlibyśmy się na Białorusi, to przez te prawie cztery tysiące kilometrów prawdopodobnie nie spotkalibyśmy żadnej chmury - mówił prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

W Europie rozbudował się ogromny wyż, który zapewnia pogodne i bezchmurne niebo.

- Krajów, w których nie ma chmur, jest bardzo dużo. Ten wielki, gigantyczny wyż sprawił, że nad Europą Środkową i nie tylko jest bardzo pogodnie i coraz cieplej - objaśniał Wasilewski.

Piękną pogodę rozbudowany wyż zapewnia na przeważającym obszarze kontynentu europejskiego. Cieszą się nią mieszkańcy Francji i Niemiec. Tam na termometrach wartość temperatury w ostatnich dniach często przekraczała 25 stopni Celsjusza.

- To samo dotyczy południowej części Wysp Brytyjskich, na Bałkanach jest mało chmur. Mamy gigantyczny wyż, który jak gigantyczny klosz pilnuje dobrej pogody i tutaj nigdzie nie ma chmur - opisywał Tomasz Wasilewski.

Zachmurzenie nad Europą

Zwrotnikowe powietrze znad Afryki

Wiosenne lato we Francji i Niemczech - 17-04-2018 Wiosna w wielu krajach Europy przybrała letnie oblicze. Temperatura w ciągu dnia przekracza 20 stopni Celsjusza, a na niebie niepodzielnie rządzi słońce. Taka aura ma utrzymać się jeszcze w kolejnych dniach. czytaj dalej

Zgodnie z informacjami meteorologa TVN Meteo Wojciecha Raczyńskiego, centrum wyżu obecnie znajduje się w zachodniej Polsce, nad Świeckiem. - Wyż rządzi pogodą europejską z granicy polsko-niemieckiej - dodał Wasilewski.

- Ten wyż, po swojej zachodniej stronie, sprowadza bardzo ciepłe powietrze z Afryki. To powietrze jest na tyle ciepłe, że wczoraj w południowej Francji po raz pierwszy odnotowano 30 stopni Celsjusza - opisywał prezenter.

Za wyżem napłyną do nas ciepłe masy powietrza. Jednocześnie znad Rosji spływało do nas chłodniejsze powietrze. Za jego sprawą jeszcze wczoraj wieczorem i dzisiaj nad ranem na wschodzie Polski termometry wskazały niższe temperatury.

Sytuacja pogodowa nad Europą i Polską

Pogodna aura do końca tygodnia

Na razie wiosenne lato i nawet 26 stopni. Od niedzieli zmiana pogody - 18-04-2018 W najbliższych dniach temperatura znów wzrośnie, by w piątek w całym kraju przekroczyć 20 stopni Celsjusza. Pod koniec tygodnia zacznie robić się chłodniej. Miejscami będzie się chmurzyć, jednak dopiero w poniedziałek spodziewamy się deszczu. czytaj dalej

Jutro czeka nas ciepły dzień, na zachodzie temperatura może wynieść nawet 26 i 27 st. C. - Ciepłe powietrze zostanie pchnięte przez wyż do nas i dotrze do zachodniej Polski. Z tego wynika, że jutro po południu pojawi się ciepłe, zwrotnikowe powietrze - zapowiadał prezenter.

Jak przekazał Wasilewski, synoptycy prognozują, że ciepła i bezdeszczowa aura pozostanie z nami do końca tego tygodnia. - Z czystym i prawie czystym niebem i temperaturą, która przekroczy 25 st. C. - dodał.

W poniedziałek pogorszenie pogody

Dopiero w poniedziałek czeka nas pogorszenie pogody. Tego dnia na zachodzie możliwy jest wzrost zachmurzenia. Synoptycy prognozują też niewielkie opady deszczu, a także nie wykluczają wystąpienia burz. Najniższą temperaturę, 15 st. C., wskażą termometry na Suwalszczyźnie. Najcieplej będzie na Śląsku, tam słupki rtęci mogą pokazać 23 st. C.