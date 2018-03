Prognoza pogody na jutro: po mroźnej nocy przyjdzie deszczowy dzień - 27-03-2018 Środowa aura miejscami będzie bardziej zimowa niż wiosenna - w niektórych regionach popada deszcz ze śniegiem, a temperatura nie przekroczy 3 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Na drogach będzie ślisko

W nocy niebo nad większością Polski będzie pogodne, jednak na południu popada deszcz ze śniegiem, śnieg, a miejscami też marznący deszcz. W regionach, dla których prognozuje się opady, temperatura minimalna spadnie poniżej zera. W obliczu takich warunków pogodowych na drogach i chodnikach może pojawić się gołoledź.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla czterech województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Alerty mają obowiązywać w środę od północy do 7.30 rano.

Na tym obszarze prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni. Po opadach deszczu ze śniegiem zamarzać będą mokre nawierzchnie dróg i chodników. Przewiduje się temperaturę minimalną wynoszącą od -3 do zera stopni Celsjusza, a przy gruncie od -4 do -2 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Niebezpiecznie też w czwartek

Groźne zjawiska pogodowe nie ustaną wraz z końcem obowiązywania środowych ostrzeżeń. IMGW przewiduje wydanie w czwartek alertów przed oblodzeniem oraz opadami śniegu dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Mogą obowiązywać do piątku do godz. 7.30.

Na terenie tych województw prognozuje się wystąpienie miejscami opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej o 3-5 centymetrów.

W nocy z czwartku na piątek spodziewany jest spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do 0 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie?

Alert meteorologiczny pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."