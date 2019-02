Prognoza pogody na dziś: na ogół pogodne niebo - 07-02-2019 Czwartek przyniesie na ogół pogodną aurę, jednak znajdą się też regiony, w których może popadać. Będzie ciepło - termometry wskażą miejscami nawet siedem stopni Celsjusza. czytaj dalej

W najbliższych godzinach IMGW może wydać alerty przed opadami marznącymi dla kilku województw:

- dolnośląskiego, gdzie w nocy w górach i rejonach podgórskich możliwe są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź;

- opolskiego, gdzie w nocy w możliwe są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź;

- śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, gdzie w drugiej części nocy lokalnie prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź;

- mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, gdzie w nocy przejściowo prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Prognoza zagrożeń na czwartek

Prognoza zagrożeń na piątek

Pogodę ukształtuje niż Stefan - 06-02-2019 W ciągu następnej doby na zachodzie Polski zaznaczy się wpływ niżu Stefan znad Morza Północnego. czytaj dalej

W piątek nad ranem w województwieprognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h, z południa i południowego zachodu, zwłaszcza w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim.

W województwie podlaskim w nocy prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna powietrza wyniesie od -1 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -2 st. C do -1 st. C.

W kilku innych regionach będzie ślisko. Ostrzeżenia przed opadami marznącymi mogą dotyczyć województw dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, gdzie w godzinach porannych lokalnie prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Prognoza zagrożeń na piątek

Prognoza zagrożeń na sobotę

Do 11 stopni Celsjusza i porywisty wiatr. Miejscami przydadzą się parasole - 06-02-2019 W ciągu najbliższych dni możemy spodziewać się wysokiej, jak na luty, temperatury. Termometry pokażą nawet 11 stopni Celsjusza. W wielu miejscach będzie padać, a od piątku silniej powieje wiatr. czytaj dalej

W sobotę synoptycy IMGW mogą ostrzegać przed silnym wiatrem i roztopami. Między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę alerty mogą pojawić się w województwach:

- pomorskim, gdzie nad morzem wystąpi silny, południowo-zachodni wiatr, który w porywach osiągnie do 70 km/h;

- zachodniopomorskim, gdzie w powiatach nadmorskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu;

- wielkopolskim, lubuskim i łódzkim, gdzie nad ranem prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu;

- dolnośląskim, gdzie nad ranem prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa i południowego zachodu, zwłaszcza w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. Prognozuje się również stopniowy wzrost temperatury powietrza od około 1 st. C rano do około 7 st. C po południu oraz miejscami opady deszczu poniżej 5 litrów na metr kwadratowy powodujące topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy;

- opolskim, gdzie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru, zwłaszcza na południu regionu, o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach rano do 75 km/h, z południa i południowego zachodu. Oprócz tego nastąpi stopniowy wzrost temperatury powietrza od około 1 st. C rano do około 7 st. C po południu oraz miejscami opady deszczu poniżej 5 l/mkw powodujące topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy.

Prognoza zagrożeń na sobotę

W jaki sposób na drogach powstaje ”szklanka” (Małgorzata Latos/PAP)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.