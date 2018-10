"Gorąca" jesień. Tylko dwa dni zapowiadają się chłodniej

Prognoza pogody na dziś: złota jesień w pełnej krasie - 05-10-2018 Piątek zapowiada się jako dzień ciepły i słoneczny. Termometry pokażą nawet 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Niedziela z możliwym przelotnym deszczem

W sobotę w większości kraju będzie słonecznie. Nieznacznie może zachmurzyć się jedynie na północy, ale pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C. na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę zachmurzenie będzie się zmieniać. Miejscami mogą wystąpić też przelotne opady deszczu. Na termometrach od 17 st. C. na Suwalszczyźnie do 23 st C. na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku zachodniego.

Nieco chłodniejszy poniedziałek

Aura na początku tygodnia dopisze. Będzie jednak nieco chłodniej - termometry pokażą od 13 st C na Suwalszczyźnie do 19 st C. na Podkarpaciu. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr, będzie wiać z kierunku północno-wschodniego.

Prognoza na niedzielę i poniedziałek

Cieplej i słoneczniej

We wtorek słonecznie. Mieszkańcy Suwalszczyzny na termometrach zobaczą 15 st. C., a Dolnego Śląska - 20 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby.

Wspaniała środa

Zapowiada się ciepła i słoneczna środa. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st C. na Suwalszczyźnie do nawet 24 st C. na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza na wtorek i środę