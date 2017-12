Uważajcie na drogach, są bardzo śliskie. Żółte alerty w wielu regionach - 29-12-2017 We wschodnich województwach warunki atmosferyczne przyczyniają się do powstawania oblodzeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. W ciągu dnia na południu kraju spadło sporo śniegu. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. czytaj dalej

W nocy znad Polski odejdzie front atmosferyczny, jednak w sobotę nasunie się kolejny. Za nim napłynie wilgotna, ale nieco cieplejsza masa powietrza polarno-morskiego znad Atlantyku.

W sobotę na zachodzie kraju popada deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, z południa. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. W górach wystąpi halny.

Wietrzny sylwester

W ostatni dzień roku okresami pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h. W górach wystąpią zjawiska fenowe (wiatr wiejący z gór w doliny).

Wideo Rozkład i wysokość temperatury w najbliższych dniach (ventusky.com)

Deszczowe szaleństwo sylwestrowej nocy

Na ostatnią noc roku prognozuje się opady deszczu przeważnie o charakterze ciągłym. Jedynie na południu kraju nie będzie padać. W całej Polsce termometry wskażą wartości dodatnie - od 1 st. C na Pogórzu do 7 st. C w regionach zachodnich. Sylwestrowa noc okaże się też wietrzna. Powieje dość silny, porywisty wiatr, osiągający prędkość do 60 km/h.

Wideo Wysokość i rozkład opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Ciepłe powitanie nowego roku

W Nowy Rok okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Jego porywy dojdą do 60 km/h. W górach wystąpią zjawiska fenowe.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

We wtorek odpoczniemy od wiatru

Na Pomorzu pojawią się opady deszczu. Reszta kraju pozostanie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Wszelakie opady w środę

Okresami wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 s. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie dość silny i silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.