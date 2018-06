Gorące, niestabilne powietrze namiesza nam w pogodzie. Możliwe ostrzeżenia drugiego stopnia

W czwartek możliwe trąby powietrzne. Potem duże ochłodzenie - 20-06-2018 W najbliższych dniach nastąpi zwrot w pogodzie. Po czwartku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi nadejdą chłodniejsze dni. czytaj dalej

W czwartek za sprawą niżu znad Skandynawii do Polski będzie napływać gorąca i niestabilna masa powietrza zwrotnikowego, w której mogą rozwinąć się burze, przeważnie z gradem. Na południowym zachodzie może powiać również silny wiatr.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie alertów przed niebezpieczną pogodą.

Ostrzeżenia mają obowiązywać od godziny 7.30 w czwartek do 7.30 w piątek.

Prognoza ostrzeżeń drugiego stopnia

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

IMGW zapowiada tu burze z opadami deszczu od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy powierzchni, lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Może spaść grad.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Na terenie województwa prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 25 do 35 l/mkw., lokalnie około 50 l/mkw., oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

W czwartek po południu, wieczorem i początkowo w nocy przewidywane są burze z towarzyszącymi im opadami deszczu do 15-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 95 km/h. Lokalnie może spaść grad.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Na obszarze województwa po południu i wieczorem prognozuje się burze z opadami deszczu od 15-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 95 km/h. Lokalnie opady gradu.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Według IMGW mogą tutaj wystąpić burze z opadami deszczu rzędu od 10 do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 95 km/h. Lokalnie grad.

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com)

Prognoza ostrzeżeń pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Tu ostrzega się przez burzami, które przyniosą opady deszczu od 10 do 20 l/mkw., miejscami 25 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE I PODLASKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw., miejscami około 30 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I LUBELSKIE

Po południu i wieczorem prognozuje się pojawienie burz z opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami należy spodziewać się gradu.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE I ŚLĄSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE I ŁÓDZKIE

Na obszarze województw prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 l/mkw., oraz porywami wiatru do 90 km/h. Możliwy opad gradu.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE I DOLNOŚLĄSKIE - SILNY WIATR

Poza prognozowanymi alertami drugiego stopnia przed burzami z gradem, IMGW przewiduje wydanie dla rejonu ostrzeżeń pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Po południu, wieczorem i początkowo w nocy spodziewany wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Podczas burz może powiać w porywach do 95 km/h.