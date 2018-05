Pogoda nie odpuszcza. Ostrzeżenia przed ulewami, możliwe podtopienia - 17-05-2018 W Polsce wciąż będzie dominować deszczowa aura. Miejscami opady mogą być bardzo intensywne i prowadzić do kolejnych podtopień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podtrzymuje ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia. czytaj dalej

Tymczasem deszcz wciąż pada

Już w najbliższy weekend będzie nam towarzyszyć spokojna i słoneczna wyżowa pogoda. Będzie typowo majowa, popołudniami na termometrach zobaczymy przeważnie do 20-25 stopni Celsjusza. Za tydzień jednak wiosna zacznie przechodzić w lato, a pod koniec miesiąca, około 30 maja, temperatura może wzrastać nawet do 30-32 st. C. Jest szansa, że gorące zwrotnikowe powietrze znowu wleje się do Polski, przynosząc ponownie prawdziwie lipcową aurę. Nastaną idealne warunki do wyjazdu na Dzień Dziecka w piękne polskie plenery.

W czwartek 17 maja dopada jeszcze 10-20 litrów na metr kwadratowy. W piątek wystąpią jeszcze przelotne opady do 5-15 l/mkw., lokalnie burze.

Wideo Rozkład temperatury w najbliższych dniach (ventusky.com)

Suma dobowa bliska normy miesięcznej

Deszczu spadło już sporo. Tereny zielone przyjęły każdą ilość wody. Gorzej jednak było w miastach, gdzie systemy kanalizacyjne miejscami sobie nie radziły. Opady dały się we znaki na południu, wschodzie i w centrum kraju. Miejscami spadło w ciągu 24 godzin ponad 40 litrów wody na metr kwadratowy, więc suma dobowa opadów zbliżyła się do normy miesięcznej.

Zobaczcie środowe zalania:

W czwartek wciąż pada w pasie od Śląska przez centrum kraju po Warmię i Mazury, więc lokalnie spadnie tyle wody, ile pada średnio w całym miesiącu. Normy opadów dla maja w centrum Polski wynoszą około 50 litrów na metr kwadratowy, a na południu 60-70 litrów, tylko w górach więcej - 160 litrów. Odczyty z posterunków

Woda zalała miasto, wystarczyły cztery godziny - 17-05-2018 Cztery godziny wystarczyły, żeby na kolumbijskie miasto Medellin, drugie co do wielkości w kraju, spadło 121 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Ulicami płynęły potoki, nie kursowało też metro. czytaj dalej

Deszcz był potrzebny

opadowych IMGW za ostatnią dobę pokazują, że najwięcej deszczu spadło na południu i w centrum kraju: w Jastrzygowicach na Śląsku Opolskim 44 litry deszczu, w Łodzi 42 litry, w Lądku-Zdróju na Dolnym Śląsku 41 litrów.

Gorące i suche dni z początku maja zostały zastąpione przez pochmurne niebo i ulewy. Letni skwar początkowo był przyjemny, jednak z czasem zaczął być uciążliwy. Brak opadów dał się Polsce we znaki, miejscami trawa była tak wypalona słońcem i sucha, jak w czasie lipcowych upałów.

Intensywne opady minionej doby były więc bardzo potrzebne i wyczekiwane. Zarówno roślinom, jak i wszelkiemu żywemu stworzeniu, łącznie z ludźmi, przyniosły ulgę. Zieleń odżyje, rozpocznie się silniejszy przyrost drzew.