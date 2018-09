Gorące pożegnanie lata. Początek jesieni z gwałtowną zmianą pogody

Prognoza pogody na dziś: gorąco i prawie wszędzie słonecznie - 19-09-2018 Środa zapowiada się w słonecznie całym kraju, choć wieczorem w niektórych regionach może przelotnie popadać deszcz. Będzie gorąco - miejscami termometry wskażą nawet 29 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pierwszy dzień astronomicznej jesieni nie jest stałą datą. W tym roku przypada na 23 września, na godzinę 3.53. To właśnie wtedy nastąpi równonoc jesienna, a półkula północna będzie słabiej oświetlona przez Słońce.

To jeszcze lato

W czwartek w większości kraju będzie słonecznie. Jedynie na Mazurach i Podlasiu może spaść przelotny deszcz. Najcieplej będzie we Wrocławiu i w Zielonej Górze, temperatura wyniesie tam 28 stopni Celsjusza. Najniższą temperaturę odnotujemy na Pomorzu Zachodnim, 25 st. C. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Ostatni taki letni dzień

Piątek również okaże się na ogół słoneczny. Na północnym zachodzie po południu mogą pojawić się burze z deszczem rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru o prędkości 60-80 kilometrów na godzinę. Na południowym wschodzie termometry pokażą nawet 30-31 st. C. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, tam temperatura wyniesie 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Pogoda na piątek i sobotę

Załamanie pogody

W sobotę nastąpi diametralna zmiana - przyjdzie pogodowa jesień. W całym kraju możliwe są opady deszczu i poczujemy chłód. Termometry pokażą od 16 st. Suwalszczyźnie do maksymalnie 20 st. na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr z zachodu.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Początek astronomicznej jesieni

Niedziela, czyli pierwszy dzień astronomicznej jesieni, przyniesie kontynuację chłodnej aury. Na Nizinie Szczecińskiej może spaść przelotny deszcz. W pozostałych regionach na niebie pojawią się chmury, ale nie powinno z nich padać. Temperatura wyniesie od 15 st. na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Nowy tydzień, dalej jesień

Poniedziałek będzie w całym kraju pochmurny i bardzo wietrzny. Niewykluczone są opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 13 st. na Suwalszczyźnie do 16 stopni na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, na zachodzie także porywisty, z kierunków zmieniających się. Jego porywy mogą osiągać prędkość nawet 100 km/h. Tego dnia odczujemy też spadek ciśnienia o 25 hPa. To na pewno wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie.