"Gorąco" i przygnębiająco będzie w kolejnych dniach

"Wygląda to wiosennie". Zima nie wybiera się do Polski - 07-01-2020 W ciągu najbliższych dni pogoda będzie odbiegała od takiej, której spodziewamy się w styczniu. Termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza. Skąd takie ciepło w Polsce? Na to pytanie w programie "Wstajesz i wiesz" odpowiedział prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Do 10 stopni

Przed nami pochmurna środa z przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju okresami wystąpią opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę, w górach do 90 km/h.

W czwartek wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. przemieszczającymi się z zachodu na wschód. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowy i zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu lub mżawki do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na południowym wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Pogodniejszy weekend

Zapowiada się pochmurna sobota z rozpogodzeniami. Termometry pokażą od 4 st. C na wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na południowym zachodzie. Powieje zachodni i północno-zachodni umiarkowany, a okresami dość silny wiatr.

Przed nami pogodna niedziela. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko okresami okaże się dość silny.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę