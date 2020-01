Gorąco wam? Kulminacja ciepłej pogody jeszcze przed nami

Porywisty wiatr. Możliwe alarmy IMGW - 14-01-2020 Wtorek może przynieść zagrożenia pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia przed porywistym wiatrem. czytaj dalej

Nawet tam, gdzie zwykle o tej porze roku panuje mróz, we wtorek o poranku było wyjątkowo ciepło jak na styczeń. W Moskwie termometry wskazywały 0 stopni Celsjusza, a w europejskiej części Rosji mróz występował tylko na północy. Kilkanaście stopni mrozu było również na północy Skandynawii. W Polsce temperatura wynosiła 3-4 stopnie powyżej zera.

- Na zachodzie Europy jest teraz 12 stopni i to ciepło jutro przywędruje do nas - powiedział we wtorek Wasilewski.

Dlaczego jest tak ciepło?

Na pogodę w Europie wpływają trzy ośrodki ciśnienia. Na południu kontynentu znajdują się dwa wyże, a na północy jeden niż. Zgodnie z tym, że powietrze wokół wyżów porusza się zgonie z ruchem wskazówek zegara, a wokół niżów odwrotnie do tego ruchu, do naszej części kontynentu od strony Atlantyku i Morza Śródziemnego dostają się bardzo duże ilości ciepła.

- Mamy pas wyżowy ciągnący się od Hiszpanii aż po Morze Czarne. Z kolei nad Morzem Norweskim znajduje się centrum ogromnego i bardzo aktywnego niżu - powiedział Wasilewski. Jak zauważył, podobny układ baryczny, jedynie z małymi modyfikacjami, jest nad Europą od wielu tygodni.

Wasilewski dodał, że obecne ciepło będzie płynąć jeszcze intensywniej. - Jutro nastąpi kulminacja ciepłej pogody - powiedział. Jak dodał, nieco chłodniejsze powietrze płynie z północnego zachodu kontynentu, ale to również jest atlantyckie ciepło, a nie mroźna masa powietrza.

Sytuacja pogoda w Europie

Jaka temperatura w środę?

Z prognozy temperatury na środę dla naszego kraju wynika, że na granicy polsko-niemieckiej powinniśmy spodziewać się 12 stopni Celsjusza. 11 stopni możliwe jest na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.

Prognoza temperatury na środę dla Polski

Styczniowe rekordy

Tomasz Wasilewski przypomniał, jak skrajne temperatury zanotowano dla naszego kraju w styczniu. Rekordem najniższej temperatury dla stycznia i jednocześnie rekordem zimna w historii pomiarów było -41 stopni st. C w Siedlcach (województwo mazowieckie) 11 stycznia 1940 roku. Styczniowym rekordem najwyższej temperatury jest 18,6 st. C. Taką wartość pokazały termometry w Pszennie (woj. dolnośląskie) 6 stycznia 1999 r.



- Jesteśmy bliżej drugiego rekordu, ale nie widać go w prognozach - podsumował prezenter tvnmeteo.pl.

Styczniowe rekordy temperatury w Polsce

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: