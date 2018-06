Burze i wysoka temperatura nękają Polskę. Ostrzeżenia dla połowy kraju - 01-06-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega zachodnie rejony Polski. Obowiązują alerty przed burzami i wysoką temperaturą. Pogoda może być niebezpieczna. czytaj dalej

Niedzielna kontynuacja burz

W sobotę synoptycy przewidują przelotne opady deszczu i burze. Miejscami spadnie też grad. Termometry pokażą maksymalnie od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych może osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Będzie południowo-wschodni od zachodu skręcający na północny.

Na zachodzie i południu możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie mogą wystąpić opady gradu. W innych regionach zapowiada się słoneczny dzień. Termometry wskażą maksymalnie od 26 st. C na Pomorzu do 30 st. C na Suwalszczyźnie. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje z prędkością do 90 km/h.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Poniedziałek pogodny na zachodzie

Na zachodzie powinno być pogodnie. Poza tym prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, miejscami może spaść grad. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Pomorzu do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, w porywach burzowych może osiągać prędkość do 90 km/h.

Wideo Potencjalny obszar rozwoju burz w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Nie wszędzie pogodnie

Na zachodzie ma być pogodnie. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu niewykluczone są burze. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie od 22 st. C. Najcieplejszym regionem będzie Podkarpacie, tam temperatura dojdzie do 27 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, północny wiatr. W porywach burzowych będzie osiągał do 70 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wreszcie odpoczniemy od burz

W całym kraju zapowiada się słoneczna środa. Termometry pokażą maksymalnie w dzień od 20 st. C na wschodzie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmiennych.