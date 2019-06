Goręcej z każdym dniem. Uwaga na burze

W niedzielę na Podkarpaciu i Roztoczu wystąpią przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje w porywach burzowych do 70 kilometrów na godzinę z południowego zachodu.

Gorący początek tygodnia

Na poniedziałek na Podkarpaciu prognozowane są przelotne opady deszczu i pojawienie się lokalnych burz. W innych regionach niebo będzie słoneczne. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych osiągając prędkość do 70 km/h, z południa i południowego wschodu.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Na północy i wschodzie kraju wtorek przyniesie przelotne opady deszczu, a także burze, w trakcie których lokalnie może spaść grad. Poza tym pogodnie. W dzień temperatura sięgnie maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego-wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, wiejący w porywach burzowych do 90 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Środa będzie pogodna, tylko na wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze z możliwymi lokalnymi opadami gradu. W dzień termometry wskażą maksymalnie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych do 90 km/h z południowego wschodu.

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

W czwartek terytorium Polski mogą nawiedzić przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie wartości od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wiejący z południowego wschodu, będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h,

Prognoza pogody na środę i czwartek