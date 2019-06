Groźna pogoda nie odpuści. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwie zachodniopomorskim, obowiązują w powiatach: drawskim, szczecineckim, świdwińskim, łobeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim.

Prognozuje się tam burze z opadami deszczu miejscami o sumie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach rozpędzić się może do 75 kilometrów na godzinę. Alerty ważne będą do godziny 9 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Burze w całym kraju

W piątek synoptycy IMGW planują wydać alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem w województwach:

- śląskim;

- małopolskim;

- świętokrzyskim;

- podkarpackim;

- lubelskim.

W tych województwach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie 20-60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może popadać grad.

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem mogą zostać wydane w województwach:

- opolskim;

- dolnośląskim;

- wielkopolskim;

- lubuskim;

- łódzkim;

- mazowieckim;

- podlaskim;

- warmińsko-mazurskim;

przed samymi burzami w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Zagrzmi na południu

Również w sobotę aura może być niebezpieczna. Synoptycy IMGW planują wydać alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach:

- lubelskim;

- podkarpackim;

- małopolskim;

- świętokrzyskim;

- małopolskim.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.