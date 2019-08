Prognoza pogody na dziś: upalny poniedziałek z burzami, do 32 stopni - 19-08-2019 W poniedziałek w wielu regionach Polski pojawią się burze. Termometry pokażą maksymalnie 32 stopni Celsjusza. Będzie upalnie i gorąco. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą. W kilku regionach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia. Sprawdź, gdzie będzie burza.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw:

- podlaskiego (w powiatach: sokólskim, białostockim, Białystok, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim) - gdzie wystąpią burze z opadami deszczu sięgającymi 15-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie spadnie grad. Ostrzeżenie będzie ważne od godziny 16 w poniedziałek do godz. 5 we wtorek;

- mazowieckim (w powiatach: sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim) i lubelskim (w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, łukowskim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim i ryckim), gdzie prognozowana wysokość opadów wyniesie do 30-40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw., powieje z prędkością do 90 km/h i lokalnie spadnie grad. Alerty będą ważne od godziny 18 w poniedziałek do godziny 5 we wtorek;

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Niższy stopień ostrzeżeń obowiązuje w województwach:

- warmińsko-mazurskim (w powiatach gołdapskim, oleckim, ełckim, piskim), gdzie wystąpią burze z opadami deszczu, maksymalnie do 5-15 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Alarmy obowiązują od godz. 18 w poniedziałek do godz. 5 we wtorek;

- podlaskim (w powiatach, w których nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia), w którym burzom towarzyszyć będą opady deszczu rzędu 10-25 l/mkw., lokalnie spadnie do 40 l/mkw. oraz powieje z prędkością do 90 km/h. Lokalnie spadnie grad;

- mazowieckim (w powiatach centralnych), w którym prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenia będą ważne między godz. 16 w poniedziałek a godz. 5 we wtorek;

- lubelskim (w powiatach puławskim, opolskim, kraśnickim, lubelskim, Lublin, świdnickim, krasnostawskim, łęczyńskim, chełmskim, włodawskim), gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Alarmy obowiązują między godz. 16 w poniedziałek a godz. 5 we wtorek;

- łódzkim (we wszystkich powiatach z wyłączeniem leżących na zachodzie województwa), w którym wystąpią burze z opadami deszczu miejscami do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Alerty obowiązują od godz. 16 w poniedziałek do godz. 22 we wtorek;

- świętokrzyskim i małopolskim (we wszystkich powiatach z wyjątkiem leżących na wschodzie województwa), gdzie wyładowaniom będą towarzyszyć opady deszczu sięgające miejscami do 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy jest także grad. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18 w poniedziałek i będą obowiązywać do godz. 7 we wtorek;

- śląskim, w którym prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami wynoszącymi do 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.