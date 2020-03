Groźna pogoda. Zimno, wiatr, śnieg i lód mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarm przed przymrozkami dla województwa podlaskiego. Będzie obowiązywał do niedzieli do godziny 8. Temperatura powietrza wyniesie minimalnie od -2 stopni Celsjusza do 1 st. C, a przy gruncie od -5 st. C do -1 st. C.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Jak wynika z prognozy zagrożeń, w sobotę - oprócz obowiązującego w woj. podlaskim alertu - alarmy przed przymrozkami mogą pojawić się w woj. podkarpackim, małopolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Temperatura powietrza może spaść tam do 0 st. C, a przy gruncie do -3 st. C.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę przymrozki mogą pojawić się w całym kraju. Lokalnie temperatura przy gruncie może spaść do -6 st. C. Oprócz tego, w woj. pomorskim i zachodniopomorskim może wiać silny wiatr. Jego prędkość w porywach osiągnie do 70 kilometrów na godzinę. Dodatkowym utrudnieniem mogą stać się oblodzenia. Alarmy przed tym zjawiskiem mogą zostać wydane w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Z prognozy zagrożeń wynika także, że w woj. dolnośląskim mogą pojawić się alerty przed opadami śniegu. Lokalnie może spaść do ośmiu centymetrów.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Poniedziałek może być kolejnym dniem z przymrozkami w całym kraju. Lokalnie temperatura powietrza może spaść do -5 st. C, a przy gruncie do -7 st. C. Oprócz tego w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podkarpackim i lubelskim mogą pojawić się alarmy przed oblodzeniami.

Pamiętajmy, by zachować wzmożoną czujność i zwracać uwagę na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi na osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.