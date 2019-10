Groźne bakterie czają się w pralkach

Bakterie mogą latać tysiące kilometrów. Bez niczyjej pomocy - 28-03-2019 Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Rutgersa w amerykańskim stanie New Jersey sugerują, że bakterie mogą pokonywać drogą powietrzną naprawdę duże odległości. Powszechnie uważa się, że te mikroorganizmy podróżują po świecie dzięki nosicielom, czyli ludziom i zwierzętom. czytaj dalej

Kryją się w uszczelkach i dozowniku

Początkowo źródeł bakterii poszukiwano w inkubatorach oraz wśród pracowników służby zdrowia, którzy mogli być ich nosicielami i mieli kontakt z noworodkami.

Ostatecznie badacze odkryli, że pałeczki Klebsiella przenoszone były na ubraniach ze źródła ich bytowania, czyli szpitalnej pralki. Bakterie zasiedliły jej gumowe uszczelki oraz dozownik na detergenty. Kiedy pralkę usunięto ze szpitala - wraz z nią zniknął też problem bakterii. Nie zanotowano też zachorowań wśród noworodków mających kontakt z tymi patogenami.

- Jest to bardzo nietypowy przypadek, kiedy szpital korzysta z pralki typu domowego - podkreśla dr Ricarda M. Schmithausen, współautorka badania opublikowanego na łamach czasopisma "American Society for Microbiology". Szpitale zwykle używają specjalnych pralek i wykorzystują programy, które piorą ubrania w wysokich temperaturach z wykorzystaniem środków dezynfekujących, zgodnie z niemieckimi wytycznymi higieny szpitalnej, lub korzystają z wyznaczonych pralni zewnętrznych.

Czyste? Ale nie higienicznie

Przypadek ten ujawnia potencjalne zagrożenie związane z praniem w warunkach domowych. W trosce o środowisko odchodzi się obecnie od tradycyjnych sposobów prania w wysokich temperaturach oraz z "Dzwonek alarmowy dla Europy". Superbakterie groźniejsze niż przypuszczano - 27-02-2019 Nie ma żadnych oznak, jakoby zmniejszało się tempo rozprzestrzeniania się w Europie superbakterii opornych na antybiotyki - oświadczył we wtorek unijny komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis. Podkreślił, że utrudnia to leczenie zatruć pokarmowych i innych infekcji bakteryjnych. czytaj dalej

"O ile nie masz do czynienia z tłustymi plamami, ustawienie ciepłej lub zimnej wody w twoim urządzeniu na ogół wpłynie dobrze na jakość prania. Zmiana ustawienia temperatury z gorącej na ciepłą może zmniejszyć zużycie energii o połowę" - pisze w komunikacie Departament Energii.

Według badań zalecana temperatura prania, by pozbyć się bakterii chorobotwórczych, wynosi 60 stopni Celsjusza lub więcej. Eksperci wskazują również, że jeśli nie możesz suszyć swoich rzeczy w wysokiej temperaturze, powieś je na zewnątrz lub w bezpośrednim dostępie do światła słonecznego, które ma pewne właściwości dezynfekujące. Pamiętaj również o wyczyszczeniu pralki po praniu zarażonych ubrań, ręczników lub pościeli, ponieważ zarazki przenikają do bębna pralki i są gotowe przekazać swoje chorobotwórcze właściwości.