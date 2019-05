Groźne burze z gradem i ulewny deszcz. Kolejne regiony z ostrzeżeniami IMGW

Niebezpiecznie na południu Polski. Przekroczone stany alarmowe na rzekach - 23-05-2019 W wielu regionach prognozowany jest dalszy wzrost poziomów wody w rzekach. Na wielu rzekach zostały przekroczone stany alarmowe. Nadal obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia dla południowych regionów Polski. czytaj dalej

Pogoda w Polsce wciąż jest niebezpieczna. W ostatnich dniach przez Polskę przetaczają się burze i ulewy. Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, aura będzie gwałtowna również w czwartek.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Synoptycy prognozują występowanie opadów okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami może spaść od 90 do 120 litrów deszczu na metr kwadratowy przez cały okres ważności ostrzeżenia, czyli od godz. 10 w środę do godz. 18 w czwartek. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru osiągającymi prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżeniem objęto województwa śląskie i małopolskie, w powiatach na południu regionów.

Wideo Opady w ciągu najbliższej doby (Ventusky.com)

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Są też regiony, gdzie wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Obowiązują w następujących województwach:

- śląskim, w powiatach z wyłączeniem tych, w których obowiązują ostrzeżenia trzeciego i pierwszego stopnia;

- małopolskim, z wyłączeniem powiatów suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i Nowy Sącz;

- podkarpackiego, w powiatach podgórskich.

Na tych terenach prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Suma opadów miejscami może wynieść od 50 do 90 litrów na metr kwadratowy przez cały okres ważności ostrzeżenia, czyli od godz. 10 w środę do godz. 18 w czwartek. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

INTENSYWNY DESZCZ Z BURZAMI

W wielu regionach na południu kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Prognozuje się wystąpienie umiarkowanych lub silnych opadów deszczu, miejscami burz. Spadnie około 30-50 l/mkw. deszczu. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Intensywne opady deszczu z burzami mogą dawać się we znaki w województwach: śląskim (w powiatach kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa), małopolskim (powiat dąbrowski), świętokrzyskim i podkarpackim (z wyjątkiem powiatów podgórskich), gdzie alerty stracą ważność o godzinie 18.

BURZE Z GRADEM

Synoptycy IMGW prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie 10-20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Alerty obowiązują w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim (w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, piskim, giżyckim, ełckim, oleckim, gołdapskim, węgorzewskim, kętrzyńskim) i ważne będą od godziny 12 w czwartek do północy.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Alert trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Według definicji IMGW, alert drugiego stopnia oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.