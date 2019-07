Groźne burze z gradem i upały. Ostrzeżenia drugiego stopnia niemal w całym kraju

"W 10 minut pogoda zmieniła się diametralnie". Prawie 170 interwencji - 27-07-2019 Upalna pogoda sprzyja powstawaniu burz. Na Śląsku strażacy interweniowali prawie 170 razy. Ulewy przeszły też w innych regionach kraju. Na Kontakt 24 dostajemy Wasze relacje. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

W nadchodzących godzinach aura może być groźna. Prognozowane są burze z gradem oraz upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali żółte alerty przed burzami z gradem. Obowiązują w województwie pomorskim, ważne będą do godziny 10 w niedzielę.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80-90 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

Synoptycy IMGW wydali alarmy drugiego stopnia przed upałem na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego;

- dolnośląskiego, z wyłączeniem powiatów, w których obowiązują alarmy pierwszego stopnia;

- lubelskiego;

- lubuskiego;

- łódzkiego;

- małopolskiego;

- mazowieckiego;

- opolskiego;

- podkarpackiego;

- podlaskiego, z wyłączeniem powiatów: sejneńskiego, suwalskiego, Suwałki;

- pomorskiego;

- śląskiego;

- świętokrzyskiego;

- warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, gołdapskiego i oleckiego;

- wielkopolskiego;

- zachodniopomorskiego, z wyłączeniem powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, Koszalina, szczecineckiego, białogardzkiego, świdwińskiego, kołobrzeskiego, gryfickiego, kamieńskiego i Świnoujście.

W tych regionach prognozowane są upały. Temperatura maksymalna może osiągnąć w dzień wartość od 29 do 33 stopni Celsjusza, a w nocy do 18-21 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem

Na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim, wprowadzone zostały alarmy pierwszego stopnia przed upałem.

Prognozowane są tam upały. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 29-31 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą minimalnie od 15 do 17 stopni. Alarmy są ważne od godziny 12 w niedzielę do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak czytamy w definicji IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.