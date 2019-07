Weekend miejscami z gwałtowną pogodą - 12-07-2019 Koniec tygodnia upłynie pod znakiem gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W kilku regionach kraju mogą wystąpić burze, lokalnie możliwy jest grad. W kolejnych dniach pogoda się uspokoi, choć możliwe są przelotne opady deszczu. czytaj dalej

W nadchodzących dniach aura może być groźna. Prognozowane są burze, lokalnie z opadami gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia.

>>>SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA PIĘĆ DNI

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Jak podają synoptycy, na obszarze powiatów szamotulskiego i obornickiego w województwie wielkopolskim występują opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Od godziny 5 miejscami suma opadów wyniosła około 25 litrów na metr kwadratowy. W najbliższych godzinach nadal prognozowane są opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów sięgnie miejscami do 40 l/mkw.

Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem burz - 13-07-2019 Sobota w wielu regionach może przynieść gwałtowne zjawiska pogodowe. Prognozowane są burze, w tym także z opadami gradu. Termometry pokażą maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 11 w sobotę.

BURZE Z GRADEM

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali także żółte alerty przed burzami z gradem. Obowiązują w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubuskim (we wszystkich powiatach z wyłączeniem słubickiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego i Gorzowa Wielkopolskiego), wielkopolskim (w powiatach nowotomyskim, poznańskim, Poznań, grodziskim, wolsztyńskim, kościańskim, śremskim, średzkim, jarocińskim, gostyńskim, leszczyńskim, Leszno, rawickim, krotoszyńskim, pleszewskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim) oraz łódzkim (wszędzie, za wyjątkiem powiatów kutnowskiego, łowickiego, łęczyckiego, zgierskiego, poddębickiego)

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe są opady gradu.

W woj. dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 21 w sobotę.

W pozostałych województwach będą ważne między godziną 11 a 22 w sobotę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać alerty pierwszego stopnia przed burzami także w województwach: zachodniopomorskim i lubelskim. W części regionów mogą pojawić się opady gradu.

Miejscami może spaść od ośmiu do 20, a lokalnie nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr lokalnie osiągnie prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Jak chronić się przed burzą

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Aura może przynieść niebezpieczne zjawiska także w niedzielę. W woj. zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim przewidywane są burze, miejscami też z gradem.

Może spaść od 10 do 15 l/mkw., a prognozowana prędkość wiatru w porywach może wynieść do 70 km/h.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Wideo Potencjalne burze w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji prognozy zagrożeń, jest to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.