Tydzień pod znakiem deszczu i burz z gradem - 02-06-2019 W ciągu kilku najbliższych dni pogoda może być groźna. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W kolejnych dniach zagrażać nam będą upały. Na północy obowiązuje alert hydrologiczny.



Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują upały. W województwie lubuskim prognozuje się, że temperatura maksymalna będzie sięgała od 29 do 31 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 16 do 18 st. C.

Alerty stracą ważność w środę o godzinie 17.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Pierwsza pomoc przy udarze cieplnym