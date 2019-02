Prognoza pogody na jutro: sypnie śniegiem, na termometrach do trzech stopni - 03-02-2019 W nocy miejscami przelotnie popada śnieg. Śnieżnie w większości kraju zapowiada się też początek tygodnia. Termometry wskażą maksymalnie trzy stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Ta noc i poranek mogą być niebezpieczne w wielu miejscach Polski. Wydano ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W województwie dolnośląskim (w powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych) prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach poniżej 500 metrów nad poziomem morza od 10 do 20 centymetrów, a powyżej - od 15 do 30 cm.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku do północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W województwie dolnośląskim (w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, bolesławieckim, legnickim, Legnica, złotoryjskim, jaworskim, świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim i kłodzkim) prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 20 cm, zwłaszcza w rejonach powyżej 300 m n.p.m. Alerty będą ważne do północy w poniedziałek.

Na terenie województw: pomorskiego (powiaty: nowodworski, malborski, sztumski, kwidzyński), warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, gołdapskiego, oleckiego, ełckiego) i kujawsko-pomorskiego (poza powiatami: świeckiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, żnińskiego, tucholskiego, nakielskiego i sępoleńskiego) prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 8 do 12 centymetrów. Alerty obowiązują do godziny 8 w poniedziałek.

W województwach: wielkopolskim (w powiatach: słupeckim, pleszewskim, jarocińskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, kaliskim, Kaliszu, tureckim, konińskim, Koninie i kolskim) i łódzkim (na terenie powiatów: kutnowskiego, łowickiego, łęczyckiego, zgierskiego, poddębickiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, Łodzi, pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego) możliwe są opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów. Ostrzeżenia są ważne od godz. 20 w niedzielę do 8 w poniedziałek.

OBLODZENIA

Prognoza pogody na 16 dni: cieplej niż zwykle w lutym - 03-02-2019 Mroźna pogoda w ciągu dnia będzie tylko wyjątkiem. czytaj dalej

Synoptycy IMGW prognozują również zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 21 w niedzielę do 8 w poniedziałek na terenie województw:

- warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem powiatów: mrągowskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, gołdapskiego, oleckiego, ełckiego;

- pomorskiego, poza Słupskiem i powiatem słupskim;

- kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego;

- mazowieckiego, w powiatach: przasnyskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, płońskim, płockim, Płocku, sochaczewskim i gostynińskim;

- łódzkiego, na obszarze powiatów: kutnowskiego, łowickiego, łęczyckiego, zgierskiego, poddębickiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, Łodzi, pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego;

- świętokrzyskiego, z wyłączeniem powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego;

- małopolskiego, na terenie powiatów: proszowickiego, miechowskiego, krakowskiego, Kraków, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego;

- dolnośląskiego, w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, legnickim, Legnica, średzkim, wrocławskim, Wrocław, strzelińskim, oławskim, oleśnickim, milickim, trzebnickim, wołowskim, górowskim, lubińskim, głogowskim i polkowickim.

ROZTOPY

Lawiny, brak prądu, paraliż komunikacyjny. Zima daje o sobie znać w Europie - 03-02-2019 Mieszkańcy wielu regionów Europy walczą ze skutkami gwałtownej zimy. Największe zagrożenie stwarzają lawiny - we Włoszech zginęła jedna osoba. Gwałtowna pogoda spowodowała też wiele utrudnień na drogach oraz przerwy w dostawie prądu w Czechach i Francji. czytaj dalej

IMGW ostrzega także przed roztopami. W województwach(w powiatach: mrągowskim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim i ełckim) oraz(we wszystkich powiatach z wyłączeniem siemiatyckiego) prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Pojawi się deszcz, który przyczyni się do szybszego topnienia pokrywy śnieżnej, opady nie będą większe niż do 5 litrów na metr kwadratowy. Powieje południowy wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 kilometrów na godzinę, z porywami do 45 km/h. Ostrzeżenie jest ważne do godziny 10 w poniedziałek.

Alerty przed roztopami wydano też w województwie małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, nowosądeckim, Nowy Sącz) oraz śląskim w powiecie żywieckim. Synoptycy IMGW ostrzegają przed wzrostem temperatury powietrza powodującej odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Suma opadów deszczu przyspieszających topnienie pokrywy wyniesie od 3 do 6 l/mkw. Wiatr o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, z porywami w górach do 100 km/h. Alerty obowiązują do godz. 21 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Wyż Chloe skieruje do nas chłodne powietrze - 03-02-2019 W ciągu następnej doby Polska dostanie się w zasięg wyżu Chloe znad Czech. czytaj dalej

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Ostrzeżenia wydawane są w trzystopniowej skali. Zgodnie z definicją IMGW, alert przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Według definicji IMGW, alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".