Groźny wiatr. Jest prognoza ostrzeżeń

W naszych prognozach alarmujemy was, że nadchodzący tydzień upłynie pod znakiem silnego wiatru. Swoje ostrzeżenia planuje też wydać Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Możliwe ostrzeżenie drugiego stopnia...

Od wtorku od godziny 7.30 do środy do godz. 7.30 na przeważającym obszarze kraju może być niebezpiecznie wietrznie. IMGW planuje wydanie ostrzeżeń, dlatego też powstała prognoza zagrożeń.

Ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali może obowiązywać w woj. zachodniopomorskim. Tam prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 kilometrów na godzinę, w porywach osiągającego do 85 km/h. Nad samym morzem wiatr może osiągać prędkość 100 km/h. Powieje z północnego zachodu.

... i pierwszego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą obowiązywać w województwach:

- pomorskim, gdzie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach osiągającego do 70 km/h. Nad samym morzem wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h. Powieje z północnego zachodu.

- kujawsko-pomorskim, gdzie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach osiągającego do 70 km/h. Powieje z zachodu.

- wielkopolskim, gdzie w nocy z wtorku na środę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach osiągającego do 80 km/h. Powieje z północnego zachodu.

- lubuskim, gdzie w nocy z wtorku na środę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach osiągającego do 80 km/h. Powieje z północnego zachodu.

- dolnośląskim, gdzie w nocy z wtorku na środę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach osiągającego do 70 km/h. Powieje z zachodu.

- opolskim, gdzie w nocy z wtorku na środę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach osiągającego do 70 km/h. Powieje z zachodu.

- łódzkim, gdzie pod koniec dnia i w nocy z wtorku na środę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, osiągającego w porywach do 80 km/h. Powieje z północnego zachodu.

- mazowieckim, gdzie w nocy z wtorku na środę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, osiągającego w porywach do 75 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

Prognoza ostrzeżeń IMGW

Co oznacza ostrzeżenie

Czym jest prognoza zagrożeń

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.