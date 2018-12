Intensywne opady śniegu i oblodzenia. Ostrzeżenia w wielu regionach Polski - 11-12-2018 Na terenie dziewięciu województw obowiązują alerty meteorologiczne przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami i intensywnymi opadami śniegu. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. czytaj dalej

Miejscami popada śnieg

W ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem rozległego wyżu znad Skandynawii. Z północnego wschodu napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

W środę zachmurzenie będzie duże, pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów. Na Pomorzu popada deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od zera stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Sypnie w większości kraju

W czwartek na zachodzie niebo będzie pochmurne, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Na pozostałym obszarze kraju okresami popada śnieg. Spadnie go do 1-2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie i południu, przez zero stopni w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Maksymalnie jeden stopień

W piątek zachmurzenie będzie duże, jednak wystąpią przejaśnienia. Na południu popada słaby śnieg, do 1 centymetra. Termometry wskażą maksymalnie od -2 st. C na Podlasiu, przez zero stopni w centrum, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Miejscami nie więcej niż -2 stopnie

W sobotę zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. W regionach wschodnich wystąpią słabe opady śniegu do 1 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na wschodzie, przez -1 st. C w centrum kraju do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Pochmurno z przejaśnieniami

Niedziela okaże się pochmurna, jednak pojawią się większe przejaśnienia. Na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu wystąpią słabe opady śniegu. Spadnie go do 1-2 cm. Temperatura wyniesie maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum Polski do zera stopni na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje na ogół słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu. Na zachodzie okresami może być dość silny. Porywy mogą osiągać prędkość do 50 kilometrów na godzinę.