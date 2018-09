Grzmi. Przed burzami wydano ostrzeżenia

Oglądaj TVN Meteo w internecie - 13-09-2018 TVN Meteo to zawsze aktualne prognozy pogody, informacje pogodowe dla kierowców, relacje reporterów, ciekawostki z kraju i ze świata oraz wiele innych. czytaj dalej

Burze, umiarkowane, pojawiają się w województwach małopolskim i podkarpackim w pasie Zakopane, Jordanów, Myślenice, Limanowa, Sszcawnica, Krynica-Zdrój, i dalej w pasie Lesko, Ustrzyki Dolne, Bieszczady. Burze przemieszczają się na wschód z prędkością 30 km/h. Idą na Czchów, Nowy Sącz, Piwniczną-Zdrój, Gorlice.

W burzach opady deszczu dochodzą do 10-20 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę.

Blids.de: mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w czasie dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 15 minutom. Od najnowszych: czerwone - pomarańczowe - żółte - zielone - niebieskie - granatowe - fioletowe - różowe.

Ścieżka burz w godzinach 14.45-16.45 (blids.de)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami

Na terenie województw świętokrzyskiego i śląskiego IMGW prognozuje deszcz, okresami o natężeniu umiarkowanym. W woj. małopolskim ostrzeżenia obejmują powiaty miechowski, proszowicki, krakowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski i wadowicki. Może spaść od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy deszczu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 6 do soboty.

W województwie podkarpackim mogą przejść burze z opadami deszczu miejscami rzędu 15-25 l/mkw. Wiatr może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alarm obowiązuje do godziny 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."