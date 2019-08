Grzmi. Sprawdź, gdzie jest burza

Zobacz, jak burze nadciągnęły nad Tatry - 22-08-2019 W czwartek po południu nad Tatrami przeszły krótkotrwałe, ale tragiczne w skutkach burze. Zobacz, jak groźne zjawiska nadciągnęły nad Tatry. czytaj dalej

Jak poinformowała przed godziną 17 synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, wtrwają burze z opadami do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr wieje w porywach z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

Zjawiska występują w rejonie miejscowości Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Muszyna. Idą na wschód w kierunku Dukli i Rymanowa z prędkością 50 km/h.

Około godziny 14 krótkotrwałe burze, które wystąpiły w Tatrach, zebrały śmiertelne żniwo. Turyści zostali rażeni przez piorun, który uderzył w Giewont.

Blids.de: mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w czasie dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 15 minutom. Od najnowszych: czerwone - pomarańczowe - żółte - zielone - niebieskie - granatowe - fioletowe - różowe.

Ścieżka burz w godzinach 14.30-16.30



Jak zachować się podczas burzy?

Co zrobić, jeśli burza zastanie nas na zewnątrz? Powinniśmy znaleźć niżej położone miejsce i kucnąć ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami - nie należy jednak siadać ani się kłaść.

Osoby idące grupą powinny się rozdzielić, by - w najgorszej sytuacji - piorun nie uderzył w całą grupę.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, by w czasie burzy nie pływać, ale wyjść na brzeg i oddalić się od wody, która przewodzi prąd elektryczny. Trzeba też uważać, by nie dotykać przedmiotów zrobionych z metalu (np. anten czy ogrodzeń) oraz by nie przebywać w ich pobliżu.

Przed burzą można schronić się w samochodzie, który działać ma jak klatka Faradaya i powinien chronić pasażerów przed groźnymi skutkami uderzenia pioruna. Tak czy inaczej, bezpieczniej będzie dla nas, jeśli przeczekamy burzę w budynku.