W nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę rano niebezpiecznie może być w województwie zachodniopomorskim. W powiatach nadmorskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Możliwe: silny wiatr, śnieg i oblodzenia

Prognoza pogody na dziś: chmury, deszcz, deszcz ze śniegiem. Do 8 stopni - 28-12-2018 Pochmurna i deszczowa aura towarzyszyć nam będzie w prawie całym kraju. Termometry pokażą maksymalnie do 8 stopni Celsjusza. Może też mocniej powiać. czytaj dalej

Pogoda może być niebezpieczna również w niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek.

W województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim może występować silny wiatr. W zależności od regionu prognozowana średnia prędkość wynosi od 20 do 35 km/h (w woj. zachodniopomorskim do 45 km/h), w porywach do 65-70 km/h.

W południowych częściach województw małopolskiego i śląskiego IMGW przewiduje wystąpienie opadów śniegu, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 centymetrów. Możliwe są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim IMGW przewiduje spadek temperatury poniżej zera stopni Celsjusza, co może spowodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna ma wynieść od -2 stopni Celsjusza do zera stopni, przy gruncie od -3 st. C do -1 st. C.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Wietrzny sylwester

W sylwestrową noc w województwie pomorskim prognozowany jest wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Co to jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Uratowano mężczyznę, który zabłądził w Beskidach - 27-12-2018 Ratownicy górscy odnaleźli mężczyznę, który w czwartek zabłądził w partiach szczytowych beskidzkiego Pilska. Tomasz Górny z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformował, że gdy odnaleziono mężczyznę, był już bardzo wychłodzony i wyczerpany. czytaj dalej

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak podaje IMGW, kiedy wydaje się ostrzeżenie pierwszego stopnia, oznacza to, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".