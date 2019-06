Przed gwałtownymi burzami, ulewami i silnym wiatrem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS-owy alert RCB został wysłany w niedzielę do osób na terenie województwa podkarpackiego. Rano alert trafił również do osób przebywających na terenie województwa podlaskiego.

"Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz - zostań w domu" - apeluje na Twitterze RCB.

‼️AKTUALIZACJA #AlertRCB : SMS z ostrzeżeniem został dzisiaj wysłany także na Podkarpacie. Uwaga! Dziś (16/06) gwałtowne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz – zostań w domu. #wiatr #burza ⛈️ pic.twitter.com/LAPhxT7MnZ — RCB (@RCB_RP) 16 czerwca 2019

Czym jest alert RCB?

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Pomarańczowe alerty przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

- lubelskim, w powiatach: tomaszowskim, biłgorajskim, janowskim, kraśnickim, opolskim, lubelskim, Lublin, krasnostawskim, chełmskim, Chełm, hrubieszowskim, zamojskim, Zamość. Prognozuje się tam burze z opadami deszczu o sumie od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. Wiatr w porywach może rozpędzić się do 90 kilometrów na godzinę. Miejscami wystąpi grad o średnicy do czterech centymetrów;

- podkarpackim we wszystkich powiatach poza: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg i mieleckim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 do 50 l/mkw., lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami popada grad.

Alerty ważne są do godziny 23 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższej doby (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.