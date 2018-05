"Pogoda może być groźna". Utworzą się potężne chmury burzowe - 11-05-2018 W piątek spodziewamy się bardzo gwałtownej pogody. Będzie padało, grzmiało, możliwy jest też grad. O tym, jaka jest przyczyna tak niespokojnej aury, mówił w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Polska znajduje się w obszarze niskiego ciśnienia związanym z niżami znad Północnego Atlantyku, Skandynawii oraz Włoch. To ta sytuacja baryczna przyczyni się do gwałtownej pogody, z którą będziemy mieli do czynienia w piątek. Tłumaczył to Tomasz Wasilewski w programie "Wstajesz i wiesz"

Synoptycy prognozują opady deszczu i burze z gradem. Te najgwałtowniejsze pojawią się w pasie od Zatoki Gdańskiej i wschodniego Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką po Śląsk i Małopolskę. W burzach suma opadów może wahać się w granicach 10-40 litrów na metr kwadratowy, miejscami nawet 50 l/mkw.

W związku z tą trudną sytuacją Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla siedmiu województw.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prognozuje się opady deszczu, których suma wyniesie 25-40 litrów na metr kwadratowy. Towarzyszący burzom wiatr w porywach osiągnie do 70 kilometrów na godzinę. Największa intensywność zjawiska będzie na zachodzie województwa. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 14 do 23.30.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami wyniesie 25-40 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h. Alert obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 13 do 23.



WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Ostrzeżenia dotyczą wystąpienie burz z gradem. Prognozuje się również deszcz, suma opadów miejscami wyniesie 25-40 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 13 do 23.

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com) Zobacz jak odczytywać mapy burzowe.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wielkości 15-25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 10 do północy.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15-25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 10 do północy.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu w wielkości 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Może spaść też grad. Najintensywniejsze zjawiska burzowe wystąpią na wschodzie województwa. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych opadów do 50 l/mkw. Alert obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 12 do północy.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu wielkości 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Towarzyszący burzy wiatr w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych opadów do 50 l/mkw. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 12 do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW



Prognoza ostrzeżeń na piątek

Ostrzeżeń może być jednak więcej. IMGW prognozuje pojawienie się burz i burz z gradem aż w 11 województwach. Prognoza ostrzeżeń dotyczy centralnej, północnej i południowej Polski. Ostrzeżenia mogą dotyczyć następujących województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Czym są ostrzeżenia drugiego stopnia?

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Czym jest prognoza ostrzeżeń?

Prognoza ostrzeżeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".