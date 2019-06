Gwałtowne burze z gradem. Prognoza zagrożeń IMGW

Przed nami weekend z gwałtowną pogodą. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali orientacyjną prognozę zagrożeń.

Sobota z burzami

IMGW planuje wydać alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem w województwach małopolskim i podkarpackim. Prognozuje się nich wystąpienie silnych burz z opadami deszczu o sumie 20-40 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie około 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

Również mogą zostać wydane alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i śląskim.

Mogą tam wystąpić burze z opadami deszczu do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., towarzyszyć im będzie wiatr wiejący w porywach do 80 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Orientacyjna prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Burze na wschodzie kraju

W niedzielę synoptycy IMGW planują wydać alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwie lubelskim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Orientacyjna prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.