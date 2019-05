Prognoza pogody na dziś: porywisty wiatr, do 19 stopni - 02-05-2019 W czwartek na północy kraju popada deszcz. Powieje też dość silny wiatr, który w porywach może osiągać 80 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W czwartek na północy Polski może powiać silniejszy wiatr. Z tego powodu synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty dotyczą województw:

- pomorskiego, we wszystkich powiatach. Przewiduje się wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenia obowiązywać będą w czwartek do godziny 20;

- zachodniopomorskiego, obowiązują w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, kołobrzeskim. Synoptycy prognozują silny wiatr z zachodu o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Alerty ważne będą w czwartek do godz. 19;

- warmińsko-mazurskiego, obowiązują w powiatach: gołdapskim, węgorzewskim, kętrzyńskim, bartoszyckim, lidzbarskim, braniewskim, elbląskim, Elbląg. Przewiduje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenia ważne będą w czwartek do godz. 20.

W piątek mroźno na północy, burzowo na południu

Do Polski płynie zimne powietrze - 02-05-2019 W ciągu następnej doby Polska będzie w zasięgu niżu Werner z rejonu Morza Białego.

W piątek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać przed przymrozkami. Alerty mogą pojawić się w województwach:

- zachodniopomorskim - w którym prognozuje się miejscami w głębi lądu spadek temperatury do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C;

- pomorskim i kujawsko-pomorskim - gdzie temperatura powietrza spadnie do 1 st. C, zaś przy gruncie do -2 st. C;

Na południu Polski mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać alerty dla województw: śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. W rejonach górskich tych regionów prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia pojawią się między godziną 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Przymrozki i intensywne opady w sobotę

Wietrzny, deszczowy i chłodny koniec majówki - 02-05-2019 W najbliższych dniach w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Prognozowane są też silniejsze porywy wiatru. Lokalnie mogą wystąpić burze.

Chłodna aura utrzyma się również w weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może ostrzegać województwa:

- zachodniopomorskie - gdzie prognozuje się miejscami w głębi lądu spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie do -4 st. C;

- pomorskie - w którym prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, natomiast przy gruncie do -3 st. C;

- kujawsko-pomorskie - w którym temperatura powietrzna spadnie do 2 st. C, a przy gruncie sięgnie do -2 st. C.

- wielkopolskie i lubuskie - gdzie w niedzielę nad ranem na północy regionu prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C.

Majówka nad wodą. Jak zadbać o bezpieczeństwo - 02-05-2019 Pogoda nie rozpieszcza turystów spędzających majówkę nad mazurskimi jeziorami, wieje tam dość silny wiatr. Ratownicy podkreślają jednak, że odpoczywając nad wodą należy zachować szczególną ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać południowe regiony Polski przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty mogą pojawić się w województwach:

- śląskim - gdzie w rejonach górskich prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, rzędu 25-35 l/mkw;

- małopolskim i świętokrzyskim - w których wystąpią opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami spadnie 25-35 l/mkw;

- podkarpackim - gdzie popada umiarkowany i silny deszcz. Opady nie powinny być większe niż do 35-50 l/mkw.

Alerty pojawią się między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Zimno w niedzielę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę może wydać ostrzeżenia przed przymrozkami na północy kraju. Mogą pojawić się w województwach:

- pomorskim i kujawsko-pomorskim - gdzie temperatura powietrza spadnie do 0 st. C, a przy gruncie do -2 st. C;

- warmińsko-mazurskim i podlaskim - w których w nocy prognozuje się spadek temperatury miejscami do -2 st. C, zaś przy gruncie do -5 st. C.

Alarmy zostaną wydane miedzy godziną 7.30 w niedzielę a 7.30 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Potężny cyklon Fani uderzy w Indie. Ewakuowanych ma być 800 tysięcy osób - 02-05-2019 Do Indii zbliża się potężny cyklon tropikalny Fani. Do tej pory ewakuowano 200 tysięcy osób z północno-wschodniego wybrzeża. Według synoptyków żywioł uderzy w piątek w stan Orisa.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak wynika z definicji, prognozy zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.