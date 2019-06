Gwałtowny czas w pogodzie. Zagrożeniem upały i burze z gradem

Najpierw trąby powietrzne, potem nawet 40 stopni na zachodzie Polski - 19-06-2019 W czwartek i w piątek burze będą na tyle silne, że mogą tworzyć się trąby powietrzne. Istnieje prawdopodobieństwo, że po niedzieli mieszkańcy zachodu kraju na termometrach zobaczą 40 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydaliw województwach:

- śląskim;

- świętokrzyskim;

- podkarpackim;

- małopolskim;

- mazowieckim, tylko w południowych powiatach;

- lubelskim.

Mogą tam wystąpić burze z gradem. Prognozuje się, że opady deszczu wyniosą miejscami od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, a wiatr może rozpędzić się w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują do północy w czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami

Wydano również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Obowiązują one w województwach:

- opolskim, tylko w północnych powiatach;

- dolnośląskim, tylko w północnych powiatach;

- lubuskim, we wszystkich powiatach oprócz strzelecko-drezdeńskiego.

W tych miejscach prognozowana temperatura może wynieść w dzień od 29 stopni Celsjusza do 31 st. C, a w nocy od 16 st. C do 18 st. C.

Ostrzeżenia przed upałami obowiązywać będą od 14 w środę do 18 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń pogodowych

CZWARTEK

W czwartek, czyli w Boże Ciało, pogoda może być gwałtowna w całym kraju. Synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, w pozostałych - przed burzami z gradem. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu o sumie od 15 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70-90 km/h.

Wydania ostrzeżeń należy spodziewać się między godziną 7.30 w czwartek a godziną 7.30 w piątek.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

PIĄTEK

Piątek także może upłynąć nam z trudnymi warunkami pogodowymi.

W województwach:

- lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i opolskim mogą pojawić się ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia.

Prognozowana ilość opadów to od 15 do 25, lokalnie do 30 l/mkw. Wiatr może rozpędzić się do 65-70 km/h. Możliwe są lokalne opady gradu. Wydania ostrzeżeń należy spodziewać się między godziną 7.30 w piątek a godziną 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

SOBOTA

W sobotę synoptycy IMGW mogą ostrzegać przed burzami z gradem w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu do 20-30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad. Alerty mogą zostać wydane w okresie od soboty od godziny 7.30 do godz. 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń pogodowych (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.