Rekordowe upały w Europie. "Dostaniemy trochę tego afrykańskiego powietrza" - 27-07-2019 Afrykańskie masy powietrza przedostaną się przez Niemcy, Czechy i Słowację do Polski. - Nie będzie tak gorąco jak w Europie Zachodniej, nie będzie 40 stopni - uspokajał we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Przed nami dwa dni z upalną pogodą.

- Mamy bardzo gorące powietrze, które płynie na zachód od naszej granicy. Ale cyrkulacja trochę się zmieni, tak że te najgorętsze masy powietrza skręcą w niedzielę w kierunku Polski - mówił we "Wstajesz i Wiesz" Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl. Nie musimy się jednak obawiać - w Polsce nie będzie tak upalnie, jak w wielu europejskich krajach w ostatnich dniach.

- Dostaniemy trochę tego gorącego, afrykańskiego powietrza także my. Ono przedostanie się przez Niemcy, Czechy, Słowację do naszego kraju. Nie będzie tak gorąco jak w Europie Zachodniej, nie będzie 40 stopni Celsjusza - uspokajał.

>>>> Sprawdź, skąd tyle upalnego powietrza nad Europą

Prognoza pogody na pięć dni

W niedzielę na wschód od linii Wisły powinno być pogodnie. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz. Możliwe są też burze - lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 33 st. C w centrum i na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Silniej powieje w burzach - do 90 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Niewykluczone są opady gradu. Na termometrach zobaczymy od 29 st. C na Pomorzu do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Burzowo w całym kraju

We wtorek w całym kraju spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu oraz wyładowań atmosferycznych. Towarzyszyć mogą im opady gradu. Temperatura wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 90 km/h.

W środę na terenie całej Polski towarzyszyć nam będą opady deszczu i burze. Niewykluczone są opady gradu. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. W burzach powieje silniej z prędkością do 90 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Prognoza pogody na środę i czwartek

Gorąco, ale nie upalnie

Czwartek nie przyniesie większej zmiany w pogodzie - w całym kraju możliwe są opady deszczu oraz burze. Lokalnie może spaść grad. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje silniej - do 90 km/h.