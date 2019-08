Gwałtowna pogoda na Węgrzech. Ewakuacja na Balatonie - 26-08-2019 Nad zachodnią częścią Węgier przeszły gwałtowne burze. Padał ulewny deszcz, wiał też silny wiatr. Na wodach Balatonu przeprowadzono kilka akcji ratowniczych. czytaj dalej

Burze z gradem nie ustaną

We wtorek na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na zachodzie i południu kraju będzie wzrastać do dużego. W tych regionach wystąpią też przelotne opady deszczu do 10-50 litrów wody na metr kwadratowy i burze z gradem. Temperatura wyniesie maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 32 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, powieje okresami dość silnie, w burzach silnie do 80-100 kilometrów na godzinę.

W środę na północnym wschodzie i krańcach wschodnich kraju będzie pogodnie. Poza tym wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-50 l/mkw. i burzami z gradem. Termometry wskażą od 28 st. C na Podlasiu, przez 32 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny do 80-100 km/h.

Na czwartek synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, zachmurzenie kłębiaste. Może popadać przelotny deszcz do 10-50 l/mkw. Niewykluczone są również burze z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Podlasiu, przez 31 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków południowych słabo i umiarkowanie, w burzach silnie do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Silny wiatr

"Płonąca Amazonia to sygnał alarmowy dla nas wszystkich" - 26-08-2019 Płonie Puszcza Amazońska nazywana "płucami Ziemi". Z żywiołem walczą strażacy i wojsko. Dotychczas wykryto prawie 80 tysięcy ognisk pożarów. - Bez Puszczy Amazońskiej nie uda nam się powstrzymać katastrofy klimatycznej - podkreślił Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. czytaj dalej

Piątek przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże z przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju przelotnymi opadami deszczu do 10-50 l/mkw. i burzami z gradem. Tylko na północnym zachodzie nie powinno padać. Termometry wskażą od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na południowym wschodzie. Wiatr na wschodzie powije z południa, a w innych regionach z zachodu i północnego zachodu. Ma być umiarkowany, choć okresami może być dość silny, w burzach rozpędzi się do 80-100 km/h.

W sobotę wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Na południu wystąpią burze z gradem. Tylko na północnym zachodzie nie powinno być opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na północy, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na południowym wschodzie. Z południowego wschodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach może zwiększyć prędkość do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę