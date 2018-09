Nad Polską utrzymuje się deszczowa i wietrzna aura. Jak poinformowało w poniedziałek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w całym kraju silny wiatr pozbawił prądu 159,1 tysięcy odbiorców - najwięcej w województwie małopolskim (37,2 tysięcy), lubelskim (35,4 tys.) i świętokrzyskim (33,7 tys.). Do godziny 6 rano straż pożarna wyjeżdżała do interwencji 757 razy - najczęściej w województwie śląskim i podkarpackim.



Skutki silnego #wiatr u: 159,1 tys. odbiorców pozbawionych jest prądu. Najwięcej w woj. małopolskim 37,2 tys., lubelskim 35,4 tys. oraz świętokrzyskim 33,7 tys. @KGPSP odnotowała, do 6 rano, 757 interwencji związanych z #pogoda (najwięcej w w. śląskim i podkarpackim). — RCB (@RCB_RP) 24 września 2018

Jak poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak, łącznie od niedzieli do poniedziałku rano straż pożarna wyjeżdżała 814 razy, z czego od północy do 6 rano 588 razy. 52 interwencje dotyczyły usuwania skutków wiatru, a 36 - skutków opadów deszczu. W większości przypadków usuwano połamane drzewa. W wyniku wichur jedna osoba została ranna.

- Większość interwencji dotyczyła usuwania setek powalonych i połamanych drzew. Jedna osoba została ranna. W Rabce-Zdroju w województwie małopolskim drzewo spadło na linię energetyczną, w wyniku czego na placu zabaw niegroźnie ranne zostało 5-letnie dziecko - przekazał Frątczak.

Setki interwencji na południu

Według straży pożarnej w poniedziałek rano bez prądu pozostawało 136 tys. gospodarstw domowych. Najwięcej - 37,2 tys. w Małopolsce, 35,4 tys. na Lubelszczyźnie i 33,7 tys. w Świętokrzyskiem. Dane mogą się zmieniać.

W Małopolsce strażacy interweniowali 263 razy, najwięcej w powiatach: krakowskim, tarnowskim, wadowickim i oświęcimskim. Wezwania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi. Wiatr uszkodził też cztery dachy.

Na Podkarpaciu straż pożarna interweniowała ponad 140 razy. - Strażacy wyjeżdżali głównie do połamanych drzew lub konarów, które tarasowały ulice lub chodniki. Skutki silnego wiatru dotknęły wszystkie powiaty regionu - poinformował w poniedziałek rano rzecznik podkarpackiej PSP Marcin Betleja. - Porządkowanie nie zakończy się wcześniej niż w godzinach południowych. Oczywiście, jeśli do tej pory wiatr przestanie wiać - dodał.

Rzecznik zalecił, żeby w ciągu dnia nie przebywać w parkach i na terenach zadrzewionych. - Nie zostawiajmy także samochodów pod drzewami czy reklamami wielkopowierzchniowymi. Z balkonów budynków usuńmy przedmioty, które w razie silnych podmuchów wiatru mogą być groźne dla otoczenia - przypomniał.

Mocno powiało na Śląsku

Silny wiatr występował również w województwie śląskim. Strażacy interweniowali tam około 300 razy. Nie było jednak zgłoszeń o poszkodowanych. Według informacji dyżurnego działającego przy wojewodzie śląskim Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach liczba bez energii elektrycznej o godz. 6 było 23,2 tys. odbiorców.

Najsilniej wiało w Bielsku Białej (do 115 kilometrów na godzinę). Oficer dyżurny bielskiej straży pożarnej Tomasz Grabczewski podał w poniedziałek rano, że strażacy interweniowali tam prawie 60 razy. - Najwięcej wezwań dotyczyło połamanych drzew. Spadające konary uszkodziły kilka samochodów. Wiatr naderwał także blaszany garaż, który oparł się o ogrodzenie - powiedział Grabczewski.

Około 50 razy interweniowali strażacy ze Śląska Cieszyńskiego. Byli wzywali głównie do usuwania z dróg powalonych drzew. Kilkanaście razy wyjeżdżali w teren także strażacy z Żywiecczyzny. Do strażaków zaczęły napływać pierwsze wezwania około godziny 18. Na Jeziorze Żywieckim przewróciła się żaglówka. Czterej mężczyźni wpadli do wody. Rzecznik żywieckiej straży pożarnej Marek Tetłak powiedział, że świadkiem zdarzenia był wędkarz, który wezwał pomoc. Żeglarzy wyłowiono z jeziora.

Ranni w województwie lubelskim

W województwie lubelskim strażacy w poniedziałek rano odebrali niemal 300 telefonów z prośbami o interwencje. - Ciągle napływają nowe zgłoszenia, nie nadążamy odbierać telefonów - powiedział dyżurny komendy wojewódzkiej straży pożarnej w Lublinie Andrzej Walczak.

Interwencje strażaków dotyczyły głównie usuwania z dróg połamanych drzew i konarów oraz pomocy przy uszkodzonych dachach. Zablokowana została droga krajowa nr 19 w miejscowości Tomaszówka między Lublinem a Kraśnikiem. Samochód osobowy zatrzymał się tam przed powalonym drzewem, a z tyłu najechała na niego ciężarówka. Dwie osoby zostały odwiezione do szpitala.

Powalone drzewa zablokowały też drogę krajową nr 82 w miejscowości Suchawa między Łęczną a Włodawą. W Lublinie konar spadł na samochód firmy oczyszczającej miasto, nikomu nic się nie stało.

Interwencje w województwie łódzkim

Ponad 12 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu w wyniku uszkodzeń linii i stacji energetycznych z powodu silnego wiatru w województwie łódzkim - poinformował w poniedziałek rano dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Strażacy interweniowali około 40 razy.Największe problemy z dostawą energii elektrycznej są w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, Łowicza, Bełchatowa, Sieradza i Tomaszowa Mazowieckiego. Powodami są zerwanie linii średniego napięcia i uszkodzenia stacji energetycznych.

- Strażacy odnotowali w nocy około 40 interwencji. Dotyczyły one głównie powalonych drzew. Nie mamy informacji o poważnych zniszczeniach gospodarstw i o osobach poszkodowanych - dodał Cezary Zarzycki z łódzkiego WCZK.

Wiatr do 130 km/h

W poniedziałek o poranku na Kasprowym Wierchu i Śnieżce prędkość wiatru dochodziła do 130 kilometrów na godzinę. Do 115 km/h powiało w Bielsku Białej, w Nowym Sączu do 101 km/h, a w Raciborzu, Zakopanem, Kielcach i Rzeszowie do 85 km/h. Porywy przekroczyły 70 km/h w Częstochowie, Kozienicach i Sulejowie, a 60 km/h w Ustce. W Warszawie zarejestrowano prędkość wiatru do 60 km/h.

Niebezpiecznie może być również w ciągu dnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.

Jak zabezpieczyć się przed wichurą

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Przed silnym wiatrem IMGW ostrzega województwo lubelskie (poza powiatami: łukowskim, radzyńskim, parczewskim, włodawskim, bialskim i Białą Podlaską). Wiatr powieje tutaj ze średnią prędkością od 25 km/h do 35 km/h, a w porywach lokalnie do 90 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 w poniedziałek.

Mocno powiać może również w województwieW powiatach: sławieńskim, koszalińskim, w Koszalinie, białogardzkim, kołobrzeskim, świdwińskim, łobeskim, gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, w Świnoujściu, powiecie polickim i w Szczecinie prognozowana średnia prędkość wiatru wynosi 30-45 km/h, a porywy dojdą do 75 km/h. Alert obowiązuje do godziny 16 w poniedziałek.

Podobnie ma być w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 30 do 45 km/h, a w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 10 do 18 w poniedziałek.

IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami deszczu. W części południowych powiatów woj. podlaskiego prognozowana ilość opadów deszczu wynosi od 15 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 11 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W woj. pomorskim i zachodniopomorskim w związku z sytuacją meteorologiczną, od godzin wieczornych na wybrzeżu prognozowany jest wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych na wybrzeżu wschodnim. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Ostrzeżenie drugiego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia "przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Ostrzeżenia te wydawane są w trzystopniowej skali. Drugi stopień ostrzeżenia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych."

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".