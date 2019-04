We wtorek na południu i zachodzie Polski wystąpią przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej - lokalne burze. W pozostałej części kraju będzie słoencznie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południowego wschodu powieje wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 kilometrów na godzinę. W Tatrach pojawi się halny, który na Kasprowym Wierchu osiągnie prędkość nawet do 130 kilometrów na godzinę.

Możliwe opady deszczu

W środę na południu i zachodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Ziemi Lubuskiej - lokalne burze. Dla innych rejony Polski przewidywana jest pogodna aura. W dzień termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, umiarkowany, w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h, powieje z południowego wschodu. W Tatrach wystąpi halny, który na Kasprowym Wierchu może wiać z prędkością nawet do 120 km/h.

W najbliższy czwartek jedynie na Suwalszczyźnie wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Możemy spodziewać się od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Na Kasprowym Wierchu halny powieje z prędkością do 130 km/h, a w pozostałych regionach wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza na środę i czwartek

Na piątek synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze. W ciągu dnia temperatury wyniosą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, na ogół umiarkowany, w porywach burzowych dojdzie do 70 km/h. Powieje z południa i południowego zachodu.

Sobota przyniesie przelotne opady deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu będzie wiał umiarkowany wiatr.