I przelotny deszcz, i burze. Z każdym dniem coraz cieplej

Powrócą burze

W czwartek pogodnie i bez opadów powinno być jedynie na krańcach wschodnich. W pozostałych regionach synoptycy zapowiadają zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz, spadnie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej do 18 st. C na Suwalszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Piątek przyniesie przelotny deszcz i burze. Podczas nich może spaść od 10 do 20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Burze z nami pozostaną

W sobotę na wschodzie możemy spodziewać się przelotnego deszczu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Na niedzielę synoptycy zapowiadają przelotny deszcz, a na Podkarpaciu także burze. Towarzyszyć im będą opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru dochodzące do 60-80 km/h. Termometry pokażą od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zmieniających się wiać będzie umiarkowany wiatr, chwilami będzie się jednak wzmagał do 60 km/h.

Wideo Potencjalne burze w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Do 21 stopni

W poniedziałek na wschodzie popada deszcz. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry wskażą od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiejący z północy wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy.