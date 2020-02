I znów czeka nas pogodowa przeplatanka

Groźna zimowa aura w 13 województwach. IMGW ostrzega - 04-02-2020 W przeważającej części kraju pogoda będzie niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed oblodzeniami, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz intensywnymi opadami deszczu i śniegu. Alarmy zostały wydane w 13 województwach. czytaj dalej

Popada deszcz ze śniegiem

Przed nami pochmurna środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W południowej części kraju wystąpią zanikające przelotne opady śniegu. W samych górach za to sypnie śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, umiarkowany i dość silny, powieje z północy. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

W czwartek będzie pochmurno. Synoptycy prognozują opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą od 1 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, na ogół umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.



W piątek na Dolnym Śląsku popada deszcz ze śniegiem. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunków północnych.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Słoneczny weekend

Zapowiada się na ogół słoneczna sobota. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z południa.

Niedziela upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę