Idzie chłód. Razem z nim deszcz i wiatr

Do Polski płynie fala arktycznego zimna. "Pojawi się mróz" - 05-10-2019 Arktyczne powietrze, które zaczyna napływać do Polski, spowoduje zmianę temperatury. W niedzielny poranek termometry w wielu częściach kraju mogą pokazać mniej niż 0 stopni Celsjusza. Jak mówił w programie "Wstajesz i weekend" Tomasz Wasilewski, za taką sytuację pogodową odpowiadają dwa układy baryczne. czytaj dalej

Miejscami tylko sześć stopni

Polska w ciągu najbliższej doby znajdować się będzie pod wpływem niewielkiego układu niżowego przemieszczającego się nad południowymi regionami kraju. W niedzielę dostaniemy się pod wpływ potężnego zimnego wyżu znad Skandynawii. Z północy napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

W niedzielę zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane, a okresami duże. Na południu pojawią się stopniowo zanikające opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pasmach górskich w rejonie Karpat popada deszczu ze śniegiem i śnieg, spadnie do 5 centymetrów. Na Pomorzu może pojawić się przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, po 11 st. C na zachodzie. Powieje północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Deszczowy początek tygodnia

Poniedziałek w całej Polsce zapowiada się z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na północnym wschodzie chmur pojawi się więcej i spadnie tam do 5 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany.

We wtorek w całym kraju utrzyma się duże zachmurzenie, choć jest szansa na przejaśnienia. Na północy i zachodzie popada deszcz do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, po 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie okresami będzie dość silny.

Wideo Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Będzie wzmagał się wiatr

Środa w całym kraju okaże się pochmurna. Może spaść do 5-15 l/mkw. Jedynie na południowym wschodzie kraju nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Nadal wietrznie

Na czwartek synoptycy prognozują na ogół duże zachmurzenie, jest jednak szansa na przejaśnienia. Na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 13 st. C na północy, przez 14 st. C w centrum kraju, po 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 km/h.