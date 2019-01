Odcięcie od świata im niestraszne. "Zawsze jesteśmy przygotowani" - 17-01-2019 Lawina nie wie, że jesteś ekspertem. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wyszedł ze schroniska i ryzykował życie - mówiła właścicielka schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. W tym roku obiekt był odcięty od świata przez kilka dni, a część turystów ewakuowano śmigłowcem. czytaj dalej

Prawie wszędzie będzie mroźno

- Idzie duże ochłodzenie - zapowiadał na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. W ostatnich dniach pogoda często przynosiła opady deszczu oraz wysoką jak na styczeń temperaturę, sięgającą kilku stopni Celsjusza. Kolejne dni wyglądają w prognozach jednak zupełnie inaczej. Wyż Brygida, pod którego wpływ już się dostaliśmy, zapewni nam pogodną aurę.

Czyste niebo niesie jednak ze sobą konsekwencje. W połączeniu z napływem zimnego i dość suchego powietrza pochodzenia arktycznego, termometry w nocy i o poranku mogą wskazywać nawet kilkanaście stopni mrozu.

- Właściwie począwszy od soboty z każdym kolejnym dniem będzie chłodniej. W połowie przyszłego tygodnia dojdziemy do takiej sytuacji, że prawie wszędzie, także w ciągu dnia, będzie mroźno, a pod koniec przyszłego tygodnia ma być tak, że temperatura może spadać do -15, -20 stopni - mówił Wasilewski.

Jak zaznaczył prezenter, nadchodzą dni statystycznie najzimniejsze w ciągu całego roku. Zwykle przypadają na okres od 20 stycznia do 10 lutego.

- Myślę, że można powiedzieć, że zima, taka naprawdę ostra, to się dopiero zacznie, jest dopiero przed nami - podsumował Wasilewski.

Wideo Prognozowana temperatury w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pogodny weekend

Sobota przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu.

Podobnej pogody spodziewamy się w niedzielę. Niebo pozostanie przeważnie pogodne, jedynie na wschodzie i Kaszubach może przelotnie popadać śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Coraz chłodniej, wciąż pogodnie

Najbliższy tydzień rozpocznie się pogodną, miejscami mroźną aurą. Termometry wskażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Także we wtorek niebo okaże się pogodne. Temperatura wyniesie maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Zamiecie i zawieje

W środę synoptycy przewidują zmianę w pogodzie. Jedynie na Suwalszczyźnie będzie pogodnie. W pozostałej części kraju wystąpią dość intensywne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do zera stopni na Dolnym Śląsku. Za sprawą południowo-wschodniego, umiarkowanego i dość silnego wiatru mogą powstawać zamiecie i zawieje śnieżne. Porywy osiągną prędkość do 60 km/h.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku