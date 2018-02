Idzie ziąb. Każdy dzień coraz chłodniejszy

Prognoza na 16 dni: Polska w szponach arktycznego mrozu - 18-02-2018 Lada dzień nad Skandynawią powstanie potężny wyż, który pchnie do nas lodowate powietrze z Arktyki. czytaj dalej

Słońce za chmurami

We wtorek nad Polską wciąż będzie utrzymywać się duże zachmurzenie z szansą na rozpogodzenia. W Karpatach możliwe jest wystąpienie opadów śniegu do 1-5 cm. Temperatura wyniesie od -1 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju do 4 st. C na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Na środę również prognozowane jest duże zachmurzenie nieba. Miejscami pojawią się jednak przejaśnienia. Na Podlasiu pojawią się słabe opady śniegu do 1 cm. Termometry wskażą -2 st. C na Suwalszczyźnie, 1 st. C w centrum kraju i 3 st. C na południowym-zachodzie. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu i południu kraju wystąpią opady śniegu do 1-5 cm. Temperatura wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju do 1 st. C na zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku północno-wschodniego. Okresami można spodziewać się dość silnych podmuchów wiatru.

Temperatura w dół

Piątek okaże się pochmurny, ale jest szansa na przejaśnienia. Okresami spadnie śnieg do 1-5 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -6 st. C na Podlasiu, -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, północno-wschodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Sobota będzie pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami prognozowane są opady śniegu do 1-3 cm. Temperatura wyniesie -9 st. C na Podlasiu, -4 st. C w centrum kraju i -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północny okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny.