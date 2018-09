"Idzie zima w góry". W Tatrach pada śnieg

Setki interwencji po przejściu frontu. Jedna osoba ranna, tysiące bez prądu - 22-09-2018 Około 970 interwencji podjęli strażacy od piątku do soboty rano ze względu na front atmosferyczny, który przechodzi nad Polską - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak. Nagrania pokazujące gwałtowną aurę dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Kiedy na Kasprowym Wierchu zaczynał prószyć śnieg, temperatura wynosiła 0,1 stopnia Celsjusza. Godzinę później spadła już poniżej zera, odnotowano -0,3 st. C.

- Za kilka dni będzie tam 20 centymetrów śniegu. We wtorek szczególnie ma padać intensywnie. W poniedziałek wieczorem też. No i będzie -7 stopni na Kasprowym w nocy z poniedziałku na wtorek, więc idzie zima w góry. I to jest jej niemrawy pierwszy zwiastun - mówił Tomasz Wasilewski.

Trzeba się przygotować

Turyści przyzwyczajeni do wyjątkowo ciepłego i słonecznego września powinni przygotować się na zimowe warunki. - Najlepiej chwilowo zmienić kierunek wędrówek z Tatr na Krupówki, dlatego że prognozy pogody są bardzo niedobre - mówił ratownik TOPR Adam Marasek.

Śnieg z deszczem może padać nawet w Zakopanem. Według prognoz wszystkie trudniejsze eksponowane szlaki będą zasypane śniegiem. - Choć większość turystów jest teraz nastawiona na letnie warunki, chwilowo trzeba będzie się przygotować na zimową aurę. Zalecamy wybieranie szlaków w dolinach reglowych - zalecał ratownik.

W Bieszczadach deszcz

W sobotę rano w Bieszczadach były dobre warunki do uprawiania turystyki. W ciągu dnia należy się jednak liczyć z załamaniem pogody - powiedział ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jarosław Makutynowicz.

- Rano w Ustrzykach Górnych było 11 stopni. Wieje tam słaby wiatr, panuje dobra widoczność - mówił ratownik dyżurny. Ciepły poranek zanotowano w Cisnej - termometry wskazywały tam 15 stopni. Mimo pełnego zachmurzenia, widać w promieniu kilku kilometrów.

- Po wielodniowej wyjątkowo słonecznej pogodzie idzie jednak ku zmianie. Należy się spodziewać ochłodzenia i przede wszystkim opadów deszczu - wyjaśnił Makutynowicz. - Wybierający się w góry powinni pamiętać, że lato już się skończyło - dodał.

Ratownik przypomina, że idąc w weekend w góry należy zabrać ze sobą odzież przeciwdeszczową. - Trzeba pamiętać, że po opadach deszczu szlaki turystyczne będą śliskie. W telefonie należy też zainstalować aplikację 'Ratunek' - zaznaczył Makutynowicz.

Zaczyna się nowa historia

Wędrujący po Bieszczadach i Beskidzie Niskim powinni także pamiętać, że mamy już drugą połowę września i zmrok zapada wcześniej niż np. miesiąc temu. Dlatego przy planowaniu wycieczek należy brać pod uwagę coraz krótsze dni.

Co jednak odpowiada za taką pogodową zmianę? - Mamy front chłodny, który przeszedł nad Polską, zapowiadany od wielu dni. Skończył lato, gorące lato, zamknął pewien rozdział - tłumaczył Wasilewski.

Tę zmianę świetnie obrazuje poniższy wykres. Widać na nim, jak bardzo spadła temperatura w Warszawie w nocy z piątku na sobotę.

- Warto zwrócić uwagę na stromą, czerwoną linię. Przed 2 w nocy w Warszawie było ponad 20 stopni. Przez dwie następne godziny do 4 rano temperatura spadła do 12 stopni. To z powodu przejścia w tych godzinach nad Warszawą frontu chłodnego - opowiadał Wasilewski.

Ten śnieg, który pada na Kasprowym, który prószy wysoko w Tatrach, to jest element tej pogodowej układanki. - Chłodne powietrze, spadek temperatury, padający śnieg - zaczyna się w pogodzie zupełnie nowa inna, niekoniecznie lepsza dla wszystkich historia - podsumował prezenter pogody.