Ile Polacy wiedzą o klimacie?

Według raportu "Ziemianie atakują", 97 procent badanych przyznało, że człowiek jest odpowiedzialny za stan, w jakim znajduje się Ziemia. 72 procent uważa, że ten stan jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. Badanie objęło ponad 400 Polaków, którzy byli pytani o zmiany klimatu i ich skutki.

- Jeśli chodzi o zmiany klimatu, o to, co człowiek wyrabia na tej planecie, jak szkodzi środowisku, to czujemy, że jesteśmy winni. Prawie 100 procent, 97 procent badanych mówi, że człowiek źle wpływa na środowisko naturalne - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Mateusz Galica, koordynator projektu "Ziemianie atakują". Badanie składało się z dwóch części - rozmów z respondentami i ekspertami od klimatu. Według specjalistów głównymi zagrożeniami dla Ziemi są ocieplenie klimatu i degradacja środowiska.

Jasny przekaz

- Głównym problemem jest brak rzetelnej wiedzy oraz jasnego przekazu, bo tematy ekologiczne nie są zbyt oczywiste - uważa bloger ekologiczny Janusz Mizerny z Green Project, drugi gość "Wstajesz i wiesz". Według niego ludzie widzą główny problem w plastiku i smogu, kiedy jest zima, podczas gdy najważniejszą kwestią są zmiany klimatyczne i degradacja ekosystemów.

Jak wynika z raportu, Polacy są świadomi złego stanu środowiska, wiedzą, że stoi za tym człowiek, ale nie rozumieją niełatwej do dostrzeżenia istoty zmian klimatycznych i zachwiania różnorodności ekosystemów. Degradację środowiska widzą raczej przez pryzmat odpadów.

- Trzeba ludziom wskazać pewne priorytety - mówił Mizerny. To znaczy: pokazywać, co należy zrobić, tłumaczyć, jakie działania faktycznie przyniosą mierzalny efekt. - To, że zrezygnuje się ze słomki albo kubeczka jednorazowego, to są działania trochę fasadowe, one sprawiają nam wewnętrzną przyjemność - dodał bloger.

Co robić?

Jakie działania powinniśmy podjąć, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi?

- Warto przeprowadzić krótkie i proste obliczenia swojego śladu węglowego. Wyjdzie z tego, że największy wpływ mamy na podróżowanie, czyli na to, jakie środku transportu wybieramy, czy wsiądziemy za każdym razem do samochodu, czy na wakacje będziemy latać samolotami - powiedział Janusz Mizerny. Dodał, że to jest jedna z głównych składowych naszego śladu węglowego.

Według Mateusza Galicy, należy prowadzić edukację na zarówno na dużą skalę, zaczynając od podstawówki, jak i małą - na przykład przyklejając infografiki z instrukcją, jak sortować śmieci. Jego zdaniem, wiele osób nie wie, jak je poprawnie sortować.

Posłuchaj całej rozmowy: