IMGW alarmuje przed ulewami i oblodzeniem

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

Alarmy pierwszego stopnia przed deszczem obowiązują w województwach:

- podkarpackim (w powiatach: lubaczowskim, leżajskim, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim i Tarnobrzeg);

- lubelskim (z wyjątkiem powiatów: Biała Podlaska, bialskiego, parczewskiego, włodawskiego, chełmskiego i Chełm);

- świętokrzyskim (w powiecie sandomierskim).

Synoptycy prognozują opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. W czasie obowiązywania ostrzeżenia może spaść od 25 do 35 l/mkw., lokalnie 40 l/mkw.

Alerty w województwach podkarpackim i świętokrzyskim obowiązywać będą do godziny 14, a w woj. lubelskim do godz. 18.

Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano w województwach:

- śląskim (w powiatach wodzisławskim, raciborskim, Jastrzębie-Zdrój, cieszyńskim, żywieckim);

- małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim).

W tych miejscach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników przy i po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do 1 st. C, a temperatura minimalna gruntu do -3 st. C. Ostrzeżenia wejdą w życie w Wigilię o 18, a wygasną w Boże Narodzenie o 7 rano.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Pomarańczowe alerty hydrologiczne zostały wydane w województwach małopolskim (w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy) i podkarpackim (w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka i mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły).

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewniach zlokalizowanych na granicy województw: małopolskiego i podkarpackiego, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

Alerty będą ważne do godziny 15 w Wigilię.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.