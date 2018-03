IMGW alarmuje. Sprawdź, gdzie roztopy mogą być groźne

"To będzie inwazja ciepła". Afrykańskie powietrze dotrze nad Polskę - 10-03-2018 Nad Polskę w niedzielę napłynie ciepłe powietrze znad Afryki, które pozostanie z nami przez kilka kolejnych dni. Zimna masa powietrza nie chce na razie opuścić jedynie Suwalszczyzny. O pogodzie we "Wstajesz i weekend" opowiadał prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Drugi weekend marca przyniósł nad Polskę znaczne ocieplenie. Jeszcze niedawno termometry wskazywały kilkanaście stopni poniżej zera , a na niedzielę prognozuje się miejscami nawet 17 stopni Celsjusza . Tak duże ocieplenie sprawia, że rośnie niebezpieczeństwo wystąpienia roztopów. Ponieważ w górach wciąż zalega śnieg, może dojść do lokalnych podtopień.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami, które będą obowiązywać od godziny 9 w niedzielę do godz. 18 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - SUBREGION POŁUDNIOWY

Na niedzielę prognozuje się wzrost temperatury powietrza od 0 st. C rano do 10 st. C po południu. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C do 4 st. C, a dodatkowo pojawią się opady deszczu w wysokości od 3 do 5 litrów na metr kwadratowy. W poniedziałek temperatura wzrośnie do 9 st. C, a opady nie ustąpią. W związku z tym nastąpi topnienie pokrywy śnieżnej.

Ponadto na tym obszarze będzie wietrznie. IMGW spodziewa się wiatru o średniej prędkości od 25 kilometrów na godzinę do 35 km/h, z porywami do 60 km/h. Powieje on z południa.

Ostrzeżenia IMGW przed roztopami

BIESZCZADY I BESKID NISKI

W niedzielę rano prognozuje się temperaturę 0 st. C, a następnie jej wzrost do 10 st. C w południe. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna wyniesie od 3 do 5 st. C. Suma opadów deszczu wyniesie od 3 do 5 l/mkw. W poniedziałek opady nie ustaną, a na termometrach będzie maksymalnie 9 st. C. Są to warunki sprzyjające topnieniu pokrywy śnieżnej.

Pojawi się wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 60 km/h. Powieje z południa.

Co oznacza ostrzeżenie?

Jak podaje IMGW, alert meteorologiczny pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."