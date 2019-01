IMGW ostrzega: gołoledź, możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach

Prognoza pogody na dziś: deszczowo, ale do siedmiu stopni Celsjusza - 16-01-2019 Środa przyniesie deszczową aurę. Popada w całym kraju, ale temperatura wzrośnie miejscami do 7 stopni Celsjusza. Porywisty wiatr może jednak sprawić, że zamiast ciepła poczujemy zimno. czytaj dalej

W dwóch województwach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

Niebezpieczna będzie również sytuacja hydrologiczna. Na niektórych rzekach mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

ZAWIEJE I ZAMIECIE ŚNIEŻNE

Na obszarze województw małopolskiego (powiaty: suski, nowotarski, nowosądecki, Nowy Sącz i gorlicki) i podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski i bieszczadzki) prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez wiatr o średniej prędkości 20-35 km/h, w porywach do 65 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Dodatkowo wystąpią też opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Alerty będą obowiązywać do godziny 8 w środę.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy IMGW wydali w dwóch województwach: małopolskim (powiaty: nowosądecki, Nowy Sącz i gorlicki) i podkarpackim (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski i bieszczadzki). Możliwe są tam opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm, lokalnie do 25 cm. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godz. 8 w środę.

OPADY MARZNĄCE

IMGW ostrzega również przed słabymi opadami marznącego deszczu, powodującymi gołoledź. Alerty obowiązują w województwach:

- małopolskim (w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, suskim), w którym alert wygaśnie o 9 rano w środę;

- podkarpackim (na terenie powiatów: lubaczowskiego,jarosławskiego, przemyskiego, Przemyśl,bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, Krosno, jasielskiego), gdzie ostrzeżenie będzie ważne do godziny 12.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego na Zalewie Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry nastąpi wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych na Zalewie Szczecińskim. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 8 w środę.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - dopływy Łużycy



WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - dopływy środkowej Odry

W zlewni dopływów środkowej Odry w związku z prognozowanymi opadami deszczu i wzrostem temperatury powietrza, powodującymi topnienie pokrywy śnieżnej, w zlewniach położonych poniżej 700 metrów n.p.m., prognozuje się wzrosty stanów wody z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W Kanclerzowicach (Sąsiecznica) stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu alarmowego. Ostrzeżenie obowiązuje do środy do godziny 12.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia (RCB)

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stan wody układa się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych - lecz poniżej stanów alarmowych.