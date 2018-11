IMGW ostrzega. Mgły i opady marznące w wielu regionach

Prognoza pogody na dziś: pochmurno i maksymalnie siedem stopni - 23-11-2018 W piątek lokalnie wystąpią opady deszczu i mżawki. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 stopni Celsjusza. W przeważającej części kraju odczujemy zimno, miejscami chłód. czytaj dalej

Od piątku do niedzielnego poranka pogoda w niektórych regionach będzie sprzyjać powstawaniu gołoledzi. Niska temperatura w połączeniu z opadami deszczu i mżawką mogą powodować, że nawierzchnia dróg i chodników stanie się śliska.

W sobotę i w nocy z soboty na niedzielę groźne mogą być również mgły, znacznie ograniczające widzialność. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia i orientacyjną prognozę zagrożeń. Alerty mogą zostać wydane dla województw południowej i wschodniej Polski.

Alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed marznącymi opadami

IMGW wydał ostrzeżenia przed opadami marznącymi we

W województwie kujawsko-pomorskim ostrzeżenia obowiązują w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz.

Ostrzeżenia w województwie mazowieckim dotyczą powiatów: sierpeckiego, żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego, Ostrołęka, ostrowskiego, makowskiego, płońskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, sokołowskiego, węgrowskiego, nowodworskiego, warszawskiego zachodniego, legionowskiego, wołomińskiego, Warszawa, mińskiego, siedleckiego, łosickiego, otwockiego, garwolińskiego.

W województwie lubuskim opady marznące pojawią się w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim, parczewskim, ryckim, łukowskim, puławskim, lubartowskim, włodawskim, łęczyńskim, lubelskim, Lublin, świdnickim, chełmskim, Chełm, hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, biłgorajskim.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą

W województwach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim pojawi się też gęsta mgła, przed którą ostrzega IMGW.

W województwie mazowieckim alerty obowiązują w powiatach:

W województwie lubelskim powiaty: bialski, Biała Podlaska, radzyński, parczewski, rycki, łukowski, puławski, lubartowski, opolski, kraśnicki spowije gęsta mgła.

Ostrzeżenia w województwie małopolskim dotyczą powiatów: miechowskiego, proszowickiego, okulskiego, krakowskiego, Kraków, wielickiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, nowotarskiego.

W województwie śląskim mgła pojawi się w powiatach: zawierciańskim, będzińskim, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, Piekary Śląskie, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Katowice, mikołowskim, Tychy, rybnickim, Rybnik.

Ostrzeżenia dotyczą też wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ryzyko powstania gołoledzi i mgły

Od soboty do godziny 7.30 w niedzielę w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim lokalnie prognozuje się słabe opady marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź.

Oprócz tego w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim IMGW może wydać ostrzeżenia przed gęstą mgłą.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Gęsta mgła się utrzyma

Od niedzieli od godziny 7.30 do poniedziałku do godziny 7.30 alerty ostrzegające przed gęstą mgłą mogą być wydane w województwach: mazowieckim i lubelskim. Mgły ograniczają widzialność do 200 m.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń "to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego".