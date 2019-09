IMGW ostrzega przed burzami dwa województwa

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

- mazowieckim, (we wszystkich powiatach poza: gostynińskim, płockim, Płock, sierpeckim, płońskim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, pułtuskim, legionowskim, wyszkowskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim), gdzie podczas zjawisk spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach burzowych powieje do 75 kilometrów na godzinę;

- lubelskim, (w powiatach: bialskim, radzyńskim, łukowskim, ryckim), gdzie podczas burz miejscami spadnie do 20 l/mkw, a wiatr w porywach rozpędzi się do 75 km/h.

Alerty ważne będą go godzin 19 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia - oznaczone kolorem żółtym - przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.