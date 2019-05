IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Z każdym dniem coraz cieplej. Niewykluczone są jednak burze - 16-05-2019 W najbliższych dniach towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu. W wielu regionach mogą wystąpić burze. Zrobi się jednak ciepło. Termometry pokażą nawet 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Gdzie mogą być burze?

W piątek Polska dostanie się pod wpływ niżu Axel znad Francji. Napłynie ciepłe i wilgotne powietrze z południowego wschodu. W kilku regionach występują burze z gradem. Ostrzega przed nimi IMGW.

Na terenie wszystkich powiatów województwa mazowieckiego synoptycy IMGW prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 25 l/mkw. Towarzyszyć im też będą porywy wiatru dochodzące do 65 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe są opady niewielkiego gradu. Ostrzeżenie wygaśnie o godz. 23.30 w piątek.

Burz z niewielkim gradem należy spodziewać się też na terenie całego woj. lubelskiego. Tam spodziewane są opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., a miejscami do 25 l/mkw. Wiatr w porywach rozpędzi się do 65 km/h. Alert wygaśnie o 22.30 w piątek.

Ostrzeżenia przed burzami obejmują także woj. łódzkie z wyjątkiem powiatów: pajęczańskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i sieradzkiego, oraz powiaty: turecki, kolski, koniński i Konin na terenie woj. wielkopolskiego. Miejscami synoptycy nie wykluczają opadów niewielkiego gradu. Podczas wyładowań atmosferycznych opady wyniosą maksymalnie do 30 l/mkw. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 15 do 22 w piątek.

Ostrzeżenia obowiązują również w województwach warminsko-mazurskim i podlaskim. Synoptycy IMGW prognozują dla tych regionów burze z opadami deszczu od 10 do 20, a lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Alerty będą ważne do północy.

W woj. kujawsko-pomorskim obowiązują ostrzeżenia przed burzami, podczas których może spaść od 15 do 25 l/mkw. deszczu, powieje też silny wiatr osiągający do 80 km/h. Miejscami spadnie grad. Alert obowiązuje od godziny 15 do 23.

Burze zagrożą też mieszkańcom na obszarze całego woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego w powiatach szczecineckim, koszalińskim, sławieńskim, białogardzkim, drawskim i wałeckim. Podczas nich spadnie od 15 do 25 l/mkw. deszczu, powieje też wiatr z prędkością do 80 km/h. Niewykluczone są też opady gradu. Ostrzeżenie na terenie woj. pomorskiego obowiązywać będzie od godziny 15 do 23, a w zachodniopomorskim - od godziny 15 do 22.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z gradem (IMGW)

Przed nami burzowe dni

Ostrzeżeń w ciągu dnia może przybywać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozę zagrożeń, z której wynika, że alarmy przed burzami z gradem mogą zostać wydane też dla województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zgodnie z prognozą, ostrzeżenia mogą zostać wydane w powyższych regionach także w sobotę i niedzielę. Mogą objąć też woj.: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, małopolskie i wielkopolskie.

W tych regionach lokalnie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

Wideo Potencjalne miejsca rozwoju burz w najbliższych godzinach (Ventusky.com)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.