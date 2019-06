IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty przed burzami z gradem. Obowiązują one w województwach:

- śląskim;

- małopolskim;

- podkarpackim;

- świętokrzyskim;

- mazowieckim;

- lubelskim;

- łódzkim, we wszystkich powiatach oprócz łaskiego, zduńskowolskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego.

Wystąpią tam burze z opadami deszczu, które wyniosą od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Będą możliwe lokalne opady gradu.

Mocniej zagrzmi i sypnie gradem w województwach:

- kujawsko-pomorskim we wszystkich powiatach oprócz mogileńskiego, żnińskiego, nakielskiego i sępoleńskiego;

- pomorskim we wszystkich powiatach oprócz słupskiego, Słupsk, bytowskiego i człuchowskiego;

- warmińsko-mazurskim we wszystkich powiatach oprócz kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, ełckiego, giżyckiego, węgorzewskiego i gołdapskiego.

Tam wartość opadu wyniesie do 30, lokalnie do 40 l/mkw. Porywy wiatru mogą dojść do 80 km/h

W woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim, mazowieckim i lubelskim alert będzie obowiązywać od godziny 14 do godziny 22 w piątek.

W woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim i łódzkim ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 13 do godziny 21 w piątek.

W woj. warmińsko-mazurskim ostrzeżenia potrwają od godziny 14 do 23 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na piątek

BURZE

W piątek w wielu miejscach mogą wystąpić burze z gradem. Towarzyszące im opady mają wynieść 20 l/mkw. Wiatr może powiać z prędkością do 80 km/h.

Alerty mogą obowiązywać w województwach:

Ostrzeżenia mogą zostać wydane między godziną 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na sobotę

Burze z lokalnymi opadami gradu mogą pojawić się w województwach:

W tych regionach opady mogą wynieść od 10 do 20 l/mkw. Wiatr może powiać w porywach burzowych do 65 km/h.

Ostrzeżenia mogą wejść w życie między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.