IMGW ostrzega przed suszą hydrologiczną. Są pierwsze alarmy

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, stany wody w rzekach układają się głównie w strefie niskiej i średniej. Najgorsza sytuacja pod względem suszy hydrologicznej występuje w Polsce południowo-zachodniej.

"Ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w co najmniej 3 sąsiednich obszarach hydrologicznych (obejmujących grupę zlewni monitorowanych przez Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną)" - wyjaśnia IMGW.

SNQ oznacza zmniejszenie się przepływu wody w rzekach poniżej przepływu średniego niskiego. To tak zwana niżówka hydrologiczna.

Czas trwania niżówki: 3 maja, godzina 6 (IMGW)

Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na terenie województw:

- lubuskiego, w zlewniach: Polski Rów oraz Odra od Głogowa do Słubic;

- wielkopolskiego, w zlewniach: Polski Rów, Odra od Głogowa do ujścia Bobru, Warta Środkowa od Zbiornika Jeziorsko do Wełny, Kanał Mosiński, Orla i Barycz;

- dolnośląskiego, w zlewniach: Polski Rów, Orla, Barycz, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Bobru, Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia, Oława od Zborowic do ujścia, Ślęza od Borowa do ujścia, Ślęza górna do Borowa i Oława Górna do Zborowic;

- opolskiego, w zlewniach: Oława od Zborowic do ujścia, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Strobrawa i Liswarta;

- śląskiego, w zlewniach: Liswarta, Warta górna do Liswarty;

- łódzkiego, w zlewniach: Warta górna od Poraja do Zbiornika Jeziorsko, Oleśnica, Nieciecz, Widawka i Grabia.

Synoptycy IMGW wyjaśniają, że "w związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ" na podanych obszarach.

Ostrzeżenia obowiązują do odwołania.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Stan wody w rzekach: 3 maja, godzina 6 (IMGW)

Jak zaznacza IMGW, w sobotę praktycznie w całej Polsce padał deszcz. Najwyższe sumy opadów zanotowano w województwach: dolnośląskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i podkarpackim. W związku z tym w całym kraju poprawił się wskaźnik wilgotności gleby.

Rozkład dobowej sumy opadów od 02.05 godziny 6 do 03.05 godz. 6 (IMGW)